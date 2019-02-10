Mugshots, Feb. 10

ANDERSON, CAYTIE JACQULINE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
WARD, JONATHAN BAXTER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
CZAIKOWSKI, DAWN ALLYSON - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
TISDALE, SHAVONTA JENICE - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, DRIVING WHILE PRIVILEGE TO DRIVE IS SUSPENDED AND PERSON IS NOT LICENSED
QUIJANO, TOMAS PEDRO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., CHILD PASSENGER RESTRAINT VIOLATION, CHILD PASSENGER RESTRAINT VIOLATION
STEPHENS, SHAHEEM RASHAWN - SHOPLIFTING
MCLEAN, GAVIN STEPHEN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
DICKERSON, ISMAIL OMAR - POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
KINLOCH, RODNEY - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), DISTRIBUTION OF HEROIN - 1ST OFFENSE
HOLMES, JOSHUA DALE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
JOHNSON, JAMES ERIC - SHOPLIFTING, SHOPLIFTING
GAINEY, LACY DAWN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
RUSSELL, PATRICIA CARLINO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
THOMPKINS, STEVEN WAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
GRATE, TERRY - DISORDERLY CONDUCT
BETHEA, HEZEKIAH - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
BURDISS, RANDALL PATRICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY
STRICKLAND, ZENA ROSE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MCKENZIE, PRENTICE NAPOLEON - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
KENNEDY, WILLIAM COLEY - DISOBEYING A POLICE OFFICER, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BRADLEY, BRANDON SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PRIVETTE, HEATH RANDOLPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CLARK, CALVIN JOSIAH - Ordinance / Disobeying a Police Officer, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ZUNIGA, FLORENTINO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
SMITH, DAVIS SHEALY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
PAUL, JOSHUA SHANE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CHANDLER, KAYO VERJAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SANCHEZ, JHON RAYMOND - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BRYANT, THEODORE ROOSEVELT - FAILURE TO APPEAR
MCELWEE, ALEXANDER BRAVCH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HAYES, CHARLES FRANKLIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ANDERSON, RASHADA MONIQUE - LITTERING, RESISTING ARREST, LOITERING
HORRELL, DESTINY FAITH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CURRY, RICQWON MARQUISE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
THOMPSON, ANTONIO LAMAR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WATSON, JOHN VAUGHN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE