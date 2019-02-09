Mugshots, Feb. 9

ANDERS, TARA JEANNE - CONTRABAND, FURNISH, OR POSS., COUNTYOR MUNICIPAL PRISONERS PROHIBITED, CONTRABAND, FURNISH, OR POSS., COUNTYOR MUNICIPAL PRISONERS PROHIBITED, CONTRABAND, FURNISH, OR POSS., COUNTYOR MUNICIPAL PRISONERS PROHIBITED, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 2ND OR SUBSEQUENT OFFENSE, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 2ND OR SUBSEQUENT OFFENSE, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 2ND OR SUBSEQUENT OFFENSE
GAGUM, JAMES ONEAL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DI FILIPPO, LOUIS ANTHONY - PEDESTRIAN DRUNK
HARRILL, STEPHEN WAYNE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
CAMPBELL, WILFRED MICHAEL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
JOHNSON, BRANDON JAQUEZ - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WATTS, KIMBERLY LYNN - FAILURE TO APPEAR
MAU, MATTHEW AUSTIN - COUNTY DOG REGULATION ARTICLE VIOLATION
KANTAK, SYDNEY SANE - FAILURE TO APPEAR
JENKINS, DONALD JOSEPH - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), VIOLATION OF PROBATION
RAGAN, DARYL NATHANIEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CORDELL, CORTNEY KRISTINE - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
GADSON, DEVONTA RAHEEM - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
DANKO, CHRISTOPHER JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, VIOLATION OF PROBATION
BARNES, MICHELLE ANDREA - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
DAVIS, YVONNE LAFAITHRA - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
BROWN, JASON MICHAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCELVEEN, MARVIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KING, ROBIN - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JIMENEZ-MARIN, GUILLERMO NMN - TOO FAST FOR CONDITIONS, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
LANGSTON, DUSTIN TYLER - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
GRATE, MARCUS CORNELIUS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CAMERON, RANDALL MCDOUGAL - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE
MCLAIN, JUSTIN DANIEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
CAMERON, RANDALL MCDOUGAL - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
BRUNO, VINCENT NMN - CONTEMPT OF COURT
GARBER, CAMERON BAILEY - CONTEMPT OF COURT
SLAUGHTER, RANDI MARIE - Head lamps LIGHTS) required on motor vehicles and motorcycles, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
MCCANN, RAY EDWIN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
RIX, GEORGE ALLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
WRIGHTEN, ANTHONY SEBASTIAN - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
TODD, NICHOLAS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BILBY, AUSTIN SCOTT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SHERMAN, ROBERT WILLIAM - LITTERING , LESS THAN 15LBS OR 27 CUBICFEET IN VOLUME - 1ST OFFENSE, PEDESTRIAN DRUNK
CRIBB, SANDY LEE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BECKMAN, ISAAC - DRIVING UNDER SUSPENSION
BROMELL, DERRICK EDDIE - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, NO DL IN POSSESSION
GARLOCK, KEITH WILLIAM - Ordinance / Loitering, DISOBEYING A POLICE OFFICER
CONKLIN, TYLER ROBERT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, TRANSFER OF BEER AND WINE TO PERSONUNDER 21, UNLAWFUL USE OF LICENSE OR FRAUDULENT APPLICATION FOR LICENSE - 1ST OFFENSE
WILLIAMS, CADEJAH CHAVONTE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
CROOMS, ROLAND ANTHONY - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
KING, NATALIE JANETTE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FLOYD, RUFUS, JR - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
KOLAREVIC, ANDRE ST JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
RAMOS, JOSEPH DAVID - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
KOSTO, STEPHANIE LOUISE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
COOK, CHRIS DELEON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
INGRAM, DA MAJAE SHAHSUN - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
BOULWARE, OMIOUS NYSHON - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE