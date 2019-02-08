Mugshots, Feb. 8

KELLETT, MICHEAL RAY - SHOPLIFTING
GUEVARA, WILLMAN GEREMAIAS FLORES - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
ALONZO, EDIN UINICIO GUTIERREZ - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
BARNES, MICHAEL ANDRE - POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
CRAIG, ANDREW JAMES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HERNANDEZ GUTIERREZ, MARCO ANTONIO - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
PETERSON, HEATHER ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
TIMMONS, SHAQUAN CURTIS - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
HATFIELD, JUSTIN WALLACE - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
VISNESKY, STANLEY LEONARD - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BLANTON, ALICIA ELIZABETH - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
DOBRY, CHRISTIAN JESSE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
HEWITT, JASON LAWAYNE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
NAJERA GUTIERREZ, OVIDIO - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
LORMAN, NANCY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CRIBB, CALEB WAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DANIELS, SAMMY MAURICE - FAILURE TO APPEAR, REVOCATION OF PROBATION, VIOLATION OF PROBATION
CAPODICASA, CHRISTOPHER MICHAEL - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
WOOD, MARY ELIZABETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MENASSIE, NEHEMIAH - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HEWITT, OLIN LAWAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
COLEMAN, BREAUNA JA’SHAXENA - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
MATEO, ROBERTO GREGORIO - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
WOODS, ASHLEY MICHELLE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $1,000 OR LESS)
CHESTNUT, EUGENE A. - POSS. COCAINE 3RD OFFENSE AFTER 6/7/05)
COLLINS, MARQUAI JABRIEL - BURGLARY 1ST DEGREE
KEEL, STEPHAN EMERSON - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MILLER, MONRAIL LARON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
LUBBEN, JULIA RAE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
COLLENTON, CRYSTAL JENIKER - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
LOPEZ, MARCO TULIO PEREZ - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
DOXSEE, LONNY ALLAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
OBRIEN, JEAN ELLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
QUINONES, JOHN ANTONIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
WEY, COREY DYLAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
TAYLOR, LANCE CHRISTOPHER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
THOMPSON, RACHAEL DARLENE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TURNER, JAMES LAURCE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MATTHEWS, CLIFFORD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE