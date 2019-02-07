Mugshots, Feb. 7

MAREE, LISA FAY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, IMPROPER TURNING, FAILURE TO APPEAR
MANIGAULT, NEISHA - STEALING DOGS
DANIELS, JAMAL MARQUIS - SPEEDING, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RESISTING ARREST
OLIVARES-HERNANDEZ, ARTURO ALFREDO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FOLLOWING VEHICLE TOO CLOSELY
RANDLE, KAYLIE SANDRA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
REGINA, VINCENT RALPH - SHOPLIFTING UNDER $2,000, PERJURY, FALSE INFORMATION ON A DOCUMENT
DAVENPORT, JASON CRAIG - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
WALTON, JACQUELINE D - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BRYAN, MASON TANNER - OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JOHNSON, BRIAN DANIEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING
BELMONTE-OLMOS, ALEJANDRO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
PAN, RUIFANG - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
WHITE, ANTWAN JAMALE - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, DISTRIBUTE, SELL, PURCH., MANUF. COCAINE,OR PWID, NEAR SCHOOL
GAGUM, ODELL - Ordinance / Loitering, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FORD, LASHA KIMOLYN - ATTEMPTED MURDER
BROOKS, CHARLES ALEXANDER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DURHAM, WILLIAM EARL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), DISTRIBUTION OF HEROIN - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
GREEN, CURTEUS LANARDO - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE OVER $1,000 BUT u003c $5000, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE OVER $1,000 BUT u003c $5000
BRUTON, KIMBERLY DAWN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BIRT, DAVID JOSHUA - SHOPLIFTING, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
FOSS, KIMBRA DENICE - Ordinance / Breach of the Peace
MACIAS, EMIUO - PETIT LARCENY
PHIPPS, TERRY LEE - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
CLOUD, JAMES - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
SICILIANO, TYLER JOHN - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SMITH, CHARLES DONALD - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PERRY, CHASE KENNETH - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF
FLOWERS, KEVIN MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MOBLEY, RODREKUS FLEMON - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
MASHBURN, JAMES ROBERT LEE - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
JONES, ALANA MICHELLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
THOMPSON, JONATHAN LUKE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Loitering
LEGETTE, ARSENIO RAYHEEM - ATTEMPTED MURDER, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
WILSON, MICHAEL ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LOWE, BRANDON MILES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PIERCE, ANTONIO TERRELL - PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, NO DRIVERS LICENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
GAMBLE, TRAVIS SINTELL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
MARTIN, CHARLES FRANCIS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
THOMAS, AUSTIN WILLIAM - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE OVER $1,000 BUT u003c $5000
PREJEAN, KOREY LANCE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LEITE, JUSTIN CHRISTOPHER - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ALVARADO MORALES, JOSE NICOLAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ADAMS, GAIL JEAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ROBINSON, ADRIC GENE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE