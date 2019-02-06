Mugshots, Feb. 6

MCDANIEL, RACHEL ANNETTE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RUSHFORD, KARIAN CHRISTIAN-DAWN - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
RYAN, JOHNNY GALEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
BRILES, DAVID LEITH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BRITT, SAMUEL RANDY - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
GATTIS, CARL WAYNE - FAILURE TO APPEAR, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BRAVO-ROBLERO, URIVER ROLFI - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
WATLER, ESTEBAN RAFAEL - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
TAYLOR, TALIAH CONTESA - Ordinance / Shoplifting
MCCULLOUGH, RICHARD EARL - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
LAWSON, LAMARCUS JAVON-NAQUAN - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, KIDNAPPING, KIDNAPPING, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
BELLAMY, KAENE DIALLO - LARCENY UNDER $2,000
RICHARDSON, JAMES LAYFAYETTE - LARCENY UNDER $2,000
TORRES RAMOS, JOSE ANTONIO - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
TINDAL, JOSHUA EUGENE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TURNER, RODNEY RAYQUAN - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
BECERRA, CESAR - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
VAKALIS, EVANTHIA - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
DURFEE, HEATHER MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BROWN, JERICHO RODRIGUEZ - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LONG, WILBERT BRADFORD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
HARLEY, QUINTEEL PIERRE - FORGERY LESS THAN 10,000
PORCHA, DYRELL ANTONIO - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PEARSON, JEANNIE MARIE - NO SC DL
SMALL, TERRANCE MARKEY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HARRIS, CHAD LEROY - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
MCCRAY, LEARTIS - MANUF., DIST., POSS W.I.T.D. CRANK ORCRACK COCAINE-1ST OFFENSEPRIOR 6/7/05), POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
BRITT, RONALD ALLEN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
EVANS, JUSTIN TYRECK - PAROLE VIOLATION
HODGES, CORY THOMAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
JOHNSON, MARQUIS DARIOUS - RESISTING ARREST, Ordinance / Trespass
MOONEY, AUSTIN MITCHELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MORRIS, JOHNNY JEROME - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
WALKER, DONALD LEON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BURT, AMBER LINSEY - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
WALKER, DONALD LEON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WALKER, STEPHANIE PELL - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BURGESS, ANTONIO - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE