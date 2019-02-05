Mugshots, Feb. 5

PIERCE, DANIEL SCOTT - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
TUCKER, CARL ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GRATE, JAMES EDWARD - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
MOSES, LATAZIA TAZMAINE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
FLOYD, JOSHUA PAUL - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
SCRUGGS, LELAND WESLEY - FAILURE TO APPEAR
BADILLO, ELYSSE ANDELIQUE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
COFFEY, QUR-AN QUENTRELL - SHOPLIFTING
WOODBERRY, TIMOTHY LEON - Ordinance / Careless Operation of a Vehicle, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ALFORD, JOSEPH DANIEL - PEDESTRIAN DRUNK, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
BRAVO-ROBELERO, DELMI ORDAZ - NO DRIVERS LICENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
LINDNER, DEBRA LIANNE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
WILLIAMS, EDWARD - DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
ARCHIBALD, ERIC CHRISTOPHER - SHOPLIFTING
SEXTON, NATALIE SPRAGUE - DISORDERLY CONDUCT
STRICKLAND, ROBERT B. - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
PRESTON, CORY DONTRELL - Ordinance / Public Possession of Open Containers
WHITE, STEPHANIE MARIE - DUI
FOX, JESSICA NOELLE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
JOLLEY, CHERIE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
BEALL, NELSON TODD - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE OVER $1,000 BUT u003c $5000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
COLER, ZACHERY ALLEN - FAILURE TO APPEAR
HARDEE, JACKSON LEE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
CREVELING, JONATHAN TODD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
HAMILTON, HEATHER ANNE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MOORE, MICHALE LEVORIS - PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05)
DIAZ, TANYA INGE - POSSESSION OF HEROIN, THIRD & SUBSEQ.
DAYS, ROBERT DIONTAE - WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
STARR, DAVID DUANE - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
FERREIRA, JOSE RODOLFO - PEDESTRIAN DRUNK
DESMARAIS, BRENDA JEAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, VIOLATION SEAT BELT LAW, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
GREEN, PAUL DOUGLAS PARKER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SHERMAN, ROBERT WILLIAM - PEDESTRIAN DRUNK
WILKINSON, MARCO VICTORIO - FUGITIVE
SCOTT, JACQUES AUSTIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED
WARNER, ERIC THOMAS - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
TENTINGER, RICKY LYNN - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
WEST, ADRIAN TYLER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HILLS, RENEE JEANETTE - FAILURE TO APPEAR
WHITE, ANDRE CRAIG - Ordinance / Public Possession of Open Containers
DAVIE, DERRICK DEON - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 2ND OR SUBSEQUENT OFFENSE, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 2ND OR SUBSEQUENT OFFENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
CREECH, NICKY DWAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
HARRELL, KEVIN LAMAR - OPEN CONTAINER, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
LETBETTER, TIMOTHY SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
BOOKERT, TYWAN SHARODE - DRIVING UNDER SUSPENSION