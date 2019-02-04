Mugshots, Feb. 4

SMALLS, JOHNNY ROCKEEM - FAILURE TO APPEAR
HATCHER, RASHAD PIERRE - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
ROWE, DENNIS LEE - FUGITIVE
MAHONEY, DONALD JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, RESISTING ARREST
HITCHCOCK, DANIEL RUSS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS)
HEMINGWAY-ADGER, BRANDON LAMAR - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
JOHNSON, JASON RANDALL - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
FIGGERS, KATELYN ELIZABETH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
VICUNA-FERNADEZ, CRISTINO - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BOSWELL, ANTHONY ROGER - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
NORTON, JORDAN LEE - CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
BONE, SHANNON LANE - ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER
BETHEA, JAHKEEM LAHQUAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GASQUE, COURTNEY FAYE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SCIARRA, AARON DE’ANGELO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION
GRIGGS, JAMES MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HOWARD, STACY WALTER - POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, MURDER, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
JENKINS, JOSHUA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WEATHERSPOON, CRAIG ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BARINEAU, DARREN LAYNE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DAVIS, ALEXA RAE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
COLLINS, JOHN ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HAMM, LYNN VERNON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE