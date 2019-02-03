Mugshots, Feb. 3

LARIMORE, KEVIN NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 3RD OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, Vehicles required to be registered and licensed.
EVOSEVICH, SHANE CHRISTOPHER - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11) FIRST DEGREE PRIOR TO 6/1/05)
LONG, DOUGLAS PAUL - Ordinance / Breaking into Vending Machines or Newspaper Racks
STEELE, OMAR SHAREFF - DISOBEYING A POLICE OFFICER, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MILLER, ALEXA NICOLE - BURGLARY 1ST DEGREE, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
HELDENBRAND, DEVIN ROGER - SHOPLIFTING UNDER $2,000, RESISTING ARREST, SHOPLIFTING UNDER $2,000
JOHNSON, KELVIN CLEVELAND - CONTEMPT OF COURT
LONG, ELEXIS NICHELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MAGHAWRI, TAREK S - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
GROVE, RASHAWN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HOOGKAMP, BRIAN CHARLES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CAMPBELL, WILLIAM ARTHUR - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CROSSLER, DAVID EUGENE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
EISENBEISER, JUSTIN RYAN - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HARRIS, KHRISEY RESHAEL - RESISTING ARREST, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HICKS, RYAN MAXWELL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HADDERS, KEVIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROBINSON, ROBERT JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MITCHUM, WESLEY EDWARD - SHOPLIFTING UNDER $2,000
STEPHENS, JOHN WILLIAMS - FAILURE TO APPEAR
OUTLAW, KRISTYN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CARDEN, ADAM FARRELL - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, LARCENY UNDER $2,000
WASHINGTON, JONATHAN RAHEEM JAMAILE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HERNANDEZ, ELIAS LUNA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
RIVERA, LAYQUAN JAMAL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
POWERS, ANDIE CAROLINE - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SMALL, RONNY LUMAR - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, RECKLESS DRIVING
FERRANTE, CRAIG MARTIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
FAULK, JACK DOUGLAS - SHOPLIFTING UNDER $2,000, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., TO MANUF,DISTR,DISP,OR POSSESS W/INTENTTO MANUF,DISTR,DISPENSE A CONTRLD SUBST.
BROWN, MARISSA LORETTA - DRIVING WITHOUT LIGHTS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
FENDERBOSCH, IAN JAMES - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE