Mugshots, Feb. 2

KARTSONAS, DEMITRA NIKOLE - Ordinance / Breach of the Peace
HERNANDEZ-DE LA CRUZ, OSCAR - TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFF.
MORTON, ANDREW RYAN - VIOLATION OF PROBATION, GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
SANTIAGO, JULISSA NMN - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
HILL, PATRICE VICTORA - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
PLASTERS, PETER ANTHONY - DISORDERLY CONDUCT, PEDESTRIAN DRUNK
FERRY, KEVIN JOSEPH - INDECENT EXPOSURE
ROSE, MARIAH NANCY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SCHOFIELD, JORDAN THOMAS - VIOLATION OF PROBATION
POSTON, CASEY STURAT - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
RODRIGUEZ, ROGELIO EZEQUIEL - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
HOWARD, SARAH GODWIN - SHOPLIFTING
GORE, LATRESSIA CHEMETHIA - SHOPLIFTING
BOYD, JOSHUA PHILLIP - CONTEMPT OF COURT
WALKER, JAMES ROLAND - CONTEMPT OF COURT
GATHINGS, ASHLEY BROOKE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ARCHIE, DEANDESON TORELL - FUGITIVE
DURANT, CLORINDIA LUJENYA - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
BENNETT, ORRIN PAUL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ISTRATE, ANDREI NMN - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
SCOTT, DAVID PAUL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BROMELL, SCHELCEY ALIA - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
SHACKELFORD, LARRY KEVIN - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
STARNES, JORDAN REID - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GRAHAM, SAMANTHA JEAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
PETERS, MICHAEL DELANO - DISORDERLY CONDUCT
THOMAS, KIMANI KHALID - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS), SPEEDING IN A REDUCED SPEED ZONE
SHACKLETTE, COOPER THOMAS - MUFFLER VIOLATION
HARDEE, CHAD LASHAY - VIOLATION OF PROBATION
SMALL, DANNA ENN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HARVIN, KENDALL MICHELE - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEMORE THAN $500, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEMORE THAN $500, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEMORE THAN $500, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEMORE THAN $500, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEMORE THAN $500, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
EADDY, CONTESSA TENILLE - FINANCIAL CARD FRAUD, 3RD OR SUBSEQ.
WALKER, JERRY LEE - LARCENY UNDER $2,000
CAMPBELL, WILLIAM ARTHUR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FINOCCHIO, THERESA MARIE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HOOGENDAM, JOHANNES CORNELIUS - SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH MINOR, 3RD DEGREE-COMMIT/ATTEMPT LEWD ACTVICTIM UNDER 16 AND ACTOR OVER 14 YRS.
JONES, NAOMI ICELYN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MATTHEWS, AMY MARIE - VIOLATION OF PROBATION, SHOPLIFTING UNDER $2,000
ROWAN, RODNEY WAYNE - FAILURE TO APPEAR
TYLER, RAYJON AMERE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
RIGGINS, LONNIE, JR. - FAILURE TO APPEAR
ERDMAN, SHANE ALAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SEALAND, ROBERT ROSS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RICE, GALE PATRICK - DRIVING UNDER SUSPENSION
GORE, ANTHONY MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
MASON, FREDERICK WILLIAM - RECKLESS DRIVING
GOMEZ, LEONEL GUADALUPE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SOLIS, ALFREDO RAMON - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
FLOYD MCINNIS, STEPHANIE CHANTEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WARD, KOVEN MITCHELL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
FRANKLIN, KEVIN RAY - Ordinance / Public Possession of Open Containers, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE