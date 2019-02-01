Mugshots, Feb. 1

WILKINS, PATRICK - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
DAVIS, SOLAR CHASE - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
BOMAR, MAURA RHEA - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, KIDNAPPING, ATTEMPTED MURDER
MCNABB, HEATHER MARIE - OPEN CONTAINER, CARELESS OPERATION
MOULTRIE, ANTONETTA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GILMORE, SCOTT - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
SPENCER, JORDAN - DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
GOUDE, VERNON DAVID - VIOLATION OF PROBATION
LOCKLEAR, JONATHAN ERIC - Damaging or tampering with vehicle, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GREENMAN, MARY DARLENE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
BARNHILL, BRADLEY JAMES - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
SHERMAN, DENNIS LEVERN - OPERATING UNINSURED VEHICLE, RECKLESS DRIVING, Vehicles required to be registered and licensed., Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, SPEEDING IN A REDUCED SPEED ZONE, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, VIOLATION OF BEGINNER’S PERMIT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HANNON, ADAM CHRISTIAN - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LIVINGSTON, SHAMON DAYVON - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
JOHNSON, AVIANNA NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TURNER, TERRY LEVERN - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, KIDNAPPING, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
VARGO, TIFFANY - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, UNLAWFUL STORAGE OR TRANSPORTATION OF ALCOHOLIC LIQUORS - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
DUKES, CURTIS LEE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
LESANE, CHRISTOPHER EARL - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
FOSTER, CHELSEA ANNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BARNES, MICHELLE ANDREA - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
HAYNES, JANA ANN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
STRICKLAND, TIMOTHY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DIAZ, CAMERON LOUISE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
THURSTON, ANDREW HARRY - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MURPHY, DANNY RAY - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER16)SECOND DEGREE
RICHARDSON, TIFFANY LYNN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
WALKER, JERRY LEE - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
HARRIS, CHAD LEROY - TRAFFICKING IN COCAINE, 400 G OR MORE
BAY, JACOB DENZIL CONNER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
MICHAEL, DOUGLAS EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, BURGLARY 1ST DEGREE, FAILURE TO APPEAR
SHERMAN, ROBERT WILLIAM - DISORDERLY CONDUCT, LITTERING, DEPOSITING LITTER IN AREA NOT INTENDED FOR PUBLIC DEPOSIT - 1ST OFF
SHARER, KATHLEEN DONALDSON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RUBY, JEFFREY JOHN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
PALACIOS, HECTOR PEREYRA - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 3RD OR SUBSEQUENT OFFENSE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
WILSON, SAMMY - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
DELONG, EBONY NICOLE - VIOLATION OF PROBATION
SHELLEY, JACOB DANIEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WINESETT, GARRETT - FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD, OPEN CONTAINER, CARELESS OPERATION, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HARDEE, CHAD LASHAY - VIOLATION OF PROBATION
BARRETT, SHANNON LOUISE - OPEN CONTAINER
WILLIS, JULIA MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RAINEY, FRANCES MARIE - VIOLATION OF PROBATION
MATTHEWS, AMY MARIE - VIOLATION OF PROBATION
KNOWLIN, CHARLES DELSHAWN - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPEN CONTAINER
SARGENT, GLENNIE JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
GOODIN, ROBERT LEE - UNAUTHORIZED USE OR TRAFFICKING INTRADEMARKS BY OTHER