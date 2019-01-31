Mugshots, Jan. 31

MONDAY, MICHAEL ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
VEREEN, TARYLL SHEROD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CAIN, ELIZABETH LOUISE - NO DL IN POSSESSION
CARAPEZZA, FRANK JOSEPH - Ordinance / Shoplifting
MCCRAY, CHIRISTOPHER DESHAWN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JONES, CHRISTOPHER PAUL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
LIENAU, RHONDA CAROL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
COOPER-CAGLE, MELISSA LAUREN - FAILURE TO APPEAR
O’NEAL, CORTNEY MICHELL - LOITERING, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
RIGGINS, CRYSTAL ANNETIA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HEWITT, JENNA ANN - SHOPLIFTING
GOODWIN, DARRELL DELANO - FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER
DAVIS, RAYMOND ISAIAH - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
ONEIL, STEVEN PATRICK - VIOLATION OF PROBATION
SMITH, JAMIE ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
ROMERO-RETANA, DARIO - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PETROCINE, ROBERT CHARLES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
REDDEN, TIFFANY DIANE - MFG. DIST. ETC. OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE 3RD & SUB AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., Ordinance / Loitering, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 3RD OR SUB.
HELDENBRAND, DEVIN ROGER - OPERATING UNINSURED VEHICLE, OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE
JONES, XAVIER TAUARUS - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
BROWN, KWABENE DIALLO HASANI - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
BRAVE, SHUTONEIS S. - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
FIGLER, DANIEL LOUIS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BETHEA, BRANDON JERMAINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
JOHNSON, ERICK ILIK - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION
HAYES, NICHOLAS WAIR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
PHILLIPS, DOUGLAS EUGENE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HEWITT, AMANDA REBECCA - Ordinance / Loitering
MCDONALD, CORNELIUS LAMONT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
TISDALE, GREGORY CARLTON - INCEST, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE
URBANCIK, MICHAEL JAMES - CONTEMPT OF COURT
MARCHESE, MARIA JERIALDINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
ARMSTRONG, TARA MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FIELDS, ROBERT ALAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DAVIS, TINA - FAILURE TO APPEAR
FREEMAN, BRYAN LEGRANDE - ALTERING, TAMPERING, BYPASSING UTILITY METERS 3RD OFFENSE
COCHRAN, GARRETT JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
STANALAND, DAVID JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BACULIK, ALISON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FORD, FREDRENA SHAMEKA - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LEWIS, LEONARD BROCKINGTON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SMITH, DESHAUN ANTHONY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE