Mugshots, Jan. 30

AMAYA, CINDY CABERA - DUI
PAYNE, JESSIE JEFFREY - FUGITIVE
NORRIS, CHRISTOPHER MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
MORRIS, ASHLEY MARIE - FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
PEVEY, JOSHUA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JENNINGS, MARVIN PATRICE - PETIT LARCENY, 3RD & SUBSEQ OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HOLMES, MICHAEL BRANDON - BURGLARY 2ND DEGREE
MCELVEEN, ASHTON DAVID - CONTEMPT OF COURT
PHILLIPS, STEVEN CHASE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WEBB, HALVER EUGENE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
HARDWICK, COLBY REBECCA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WILLIAMS, MICHAEL D’ANGELO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
EDLER, JOSEPH THOMAS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CHANDLER, JAMIE MATTHEW - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DAVIDSON, HAYDEN JAMES - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
JOHNSON, DAMIEN OBRIAN - IMPROPER PASSING
WILLIAMS, EDWARD - DISOBEYING A POLICE OFFICER
OWENS, LISA ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JORDAN, PAIGE DANIELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
LEFLORE, RAVEN SEYMONE - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
HUCKS, JESSE MCLAUREN - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
STALLINGS, NATHAN DANIEL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JONES, JONATHAN WESLEY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BALLARD, TAMERA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HUDSON, TROY MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MARTINEZ, THERESE KATHERINE - FAILURE TO APPEAR