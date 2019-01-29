Mugshots, Jan. 29

HARDWICK, MELVIN DAQUAN - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000
HOWELL, NATHAN EDWARD - CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HOPKINS, TONIE JEAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LEE, JANE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, Ordinance / Public Possession of Open Containers, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
THORNTON, MICHAEL JAMES - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
TODD, KEYATTE PARKER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ORSICH, STACY LYNN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HOLMES, HANNAH CAROLINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, CHILD ENDANGERMENT
MUNDY, THOMAS LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PAGLIARO, LOUIS ANTHONY - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
BARNES, ROBERT THOMAS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CHESTNUT, NYQUAN ZYQUEZ - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
JORDAN, JOSEPH PAUL - DRIVING UNDER SUSPENSION
COLELLO, TRACY ANN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GRASS, BRANDINA KERENE - FUGITIVE
GREEN, CRAIG OLANDA - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BOSTIC, ANTHONY LEMAR - CONTEMPT OF COURT
SMITH, KADEEM RICHARD - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
GORNELL, DANIEL ROY - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
HOOKS, TERRANCE SHARALTON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DEAN, HEATHER LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESISTING ARREST, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CREEL, HEATHER Y - CONTEMPT OF COURT
BUCHANAN, NICHOLAS WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GRIMMAGE, VONTRELL SYMONE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, DISORDERLY CONDUCT
HUGGINS, APRIL SHANELLE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
PAYNE, JASON DALE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE