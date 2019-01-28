Mugshots, Jan. 28

CALDWELL, PAUL C. - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
GOLDEN, CHAQUIA MONIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
VANDERHYDE, DENNY WILLIAM - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GILLOGLY, MEGAN ELIZABETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
ADAMS, ERIC JOHNATHAN - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, FAILURE TO APPEAR
VANDERHORST, JEFFERSON LOUIS - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
PATEL, TILAK MAULESH - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
WARTH, TINA MARIE - Ordinance / Trespass
FORD, BENJI - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
RAY, LAURA LEIGH - MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTYTHIRD AND SUBSEQ. OFFENSE
SIMPSON, CHARLES HENRY - LOITERING
ADAMSON, JAMES JAMAL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, RESISTING ARREST
O’NEAL, LISA DAWN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
STEPHENSON, JOHN EZRA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LAWSON, CHRISTINA EVETTE - UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP
STOKES, JOSEPH RAYMOND - FUGITIVE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST
HALE, SHAWN LEE - SHOPLIFTING 3RD OFFENSE OR MORE
WILKINS, STEVEN WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PRESTON, DONELL NMN - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
THOMPSON, HEATHER RENEE - FAILURE TO APPEAR
GRIFFIN, OWEN RICHARD - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
DUNCAN, KEVIN - CARELESS OPERATION OF A MOTOR VEHICLE, POINTS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
PERRY, STEPHANY LYNN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05)
VEREEN, PAUL NMN - Ordinance / Trespass
TRITHART, KAITLYN MARIE - LOITERING
GREGG, JOSEPH GERARD - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR A MISDEMEANOR, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
COLE, WILLIAM THOMAS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ROBERTS, COOPER - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
JAMES, JENNIFER SMILEY - DISORDERLY CONDUCT
CRAIG, JONATHAN WILLIAM - Vehicles required to be registered and licensed., SHOPLIFTING UNDER $2,000
KELLAM, CARSON NATHANIEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PEREZPAEREZ, IRBIN ISAI - Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
STANLEY, WALTER LEVORN - DRIVING UNDER SUSPENSION
LOUGHLIN, JOHN MARTIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE