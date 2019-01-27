Mugshots, Jan. 27

LEE, JANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
MANUEL, TIFFANY LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DOLINGER, RIKKI RENE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
CRAWFORD, BILLY JOE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
COLLINS, ANDREA KERRY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE
JONES, TANNER DAVID - PEDESTRIAN DRUNK
TOZZI, DANIAL JOSEPH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DAVIS, TINESHA - DRIVING UNDER SUSPENSION, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, OPERATING UNINSURED VEHICLE, SHOPLIFTING
LENNON, DESHA TAVEONA - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
JACKSON, SHANEQUA OROBOSA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
FOSTER, MANDY RAYE - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
DOWLING, JOAN-MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WARD, JEMAR LAVELLE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CUTTINO, WALTER ALLEN - IMPROPER TAILLIGHTS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HOOPER, TERRY EARLL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, SHOPLIFTING
GOWERS, JONATHON HARLON - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, FUGITIVE, FINANCIAL IDENTITY FRAUD, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
PRATT, JESSICA DANIELLE - SHOPLIFTING
LEVINER, CRISTIN THIBODEAU - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, FAILURE TO APPEAR, SHOPLIFTING UNDER $2,000
STRICKLAND, JESMAIN LAMONTE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
GOODSON, TERENCE DURAND - USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY, USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
CAGLE, CHARITY LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PASSMORE, ROCKY DWAYNE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PERRITT, BILLY NEWMAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LAMBERT, BILLY MONROE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE
ESLINGER, LAUREN MONTAGUE - DUI
STANLEY, ROBERT, JR. - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
TUVI, ARIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL USE OF LIC. OR FRAUD. APPLICATION FOR LICENSE - 2ND OR SUB. OFFENSE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
HUBLAR, KATIE JO - Ordinance / Fighting
LOADHOLT, ERNEST - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HARRIS, MILETUS ELISHA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
ANDERSON, JOSHUA MARQUESE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BRUNSON, JERRELL TRAVIS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
THARP, HANNAH MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ATKINSON, JENNIFER MARIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
ROBINSON, ASHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DISORDERLY CONDUCT, LITTERING , LESS THAN 15LBS OR 27 CUBICFEET IN VOLUME - 1ST OFFENSE
EDWARDS, JAMES CLIFTON LEE - DISORDERLY CONDUCT
LALIBERTE, BRYCE KINON - PURCHASE OR POSSESSION OF BEER OR WINE BY MINOR, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
MELVIN, LADAVIOUS JACMIQUE - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JOHNSON, BRITTANY ELAINE - DUI
HARRISON, HOLLY LANE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCINTYRE, SHENIKA LATOYA - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
STEVENOSKY, DAVE ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
COLEY, JAKE ANTHONY - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BOYD, QUINTON LAZHAWN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TINDAL, SHANNON MICHELLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LOCKLEAR, ANNIE MAE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
SULLIVAN, MARY ELIZABETH - DUI
BRYANT, JOQUELLA NICOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
FORD, RAPHIEL SEPTEIN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LAWRENCE, CHRISTOPHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FRANKLIN, DAMIEN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
FOX, MATTHEW RICHARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
REVIS, CHRISTOPHER MELVIN - DUI
STUCKEY, SAMMIE LEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BORDONARO, CAITLYN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
OLIVER, LEONARD HERBERT - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally