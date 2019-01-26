Mugshots, Jan. 26

TODD, ZACHARY BRANDON - FAILURE TO APPEAR
BARNES, KEVIN MICHAEL - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
MOORE, MARCUS JAEDEN - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
HAUBRICH, ROBYN LYNN - ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, TORTURE
WILT, MARK KELLY - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
STEPHENSON, MOLLY ANNE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
RYAN, BARBARA - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE
RENSHAW, KYLE ARMAND - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
SISCO, FRANK JAY - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
GABRIEL, CALEB INMAN - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
GAUZE, ROBERT LEE - Threatening life, person or family of public employee, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DISREGARDING STOP SIGN, MOPED LICENSING PROVISIONS VIOLATION - 1ST OFFENSE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
WIMBERLY-JOHNSON, TASHA NICOLE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ERKSTRAM, MORGAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CHESTNUT, KENDRICK LORENZ - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
DINGLE, LAMONT O - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LOPEZ, EMMA VALERIO - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BUFFKIN, BOBBY JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BOLEY, ROSS KERWIN - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
MOORE, MICHAEL TYRONE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WARDEN, STEPHEN RAY - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
ELLSWORTH, MARANDA SHAY - SHOPLIFTING UNDER $2,000, POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, IDENTITY FRAUD TO OBTAIN EMPLOYMENT OR AVOID DETECTION BY LAW ENFORCEMENT, FAILURE TO APPEAR
BOMANI, OKERA ABIJAH - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
STEELE, TYSHON LEROY - CARELESS OPERATION, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
SKIPPER, TAMIKIA - CONTEMPT OF COURT
SMITH, RICK COSTELLA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
AMADOR-COELLO, ROSINDA GUADALUPE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
ROBINSON, DILLON SCOTT - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, GREATBODILY INJURY RESULTS, CARJACKING -TAKE/ATTEMPT A VEHICLE FROMPERSON BY FORCE WITHOUT GREAT BODILY IN, POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJURY RESULTS, DRIVING UNDER SUSPENSION
ST JERMAINE, MELISSA JEAN - CONTEMPT OF MAGISTRATE’S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE’S COURT
NAYLOR, COLTON EUGENE - CONTEMPT OF MAGISTRATE’S COURT
DOUGAN, VICTOR EDWIN - RESISTING ARREST, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
MAURAS, JOVAN ALEXI - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05)
CHRISTOPHER, CASS DEWAYNE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
BURGESS, KELVIN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
GORE, JOHNATHAN ANDREW - PWID METHAMPHETAMINE CRANK) 3RD ANDSUBSEQ.., FAILURE TO PAY MONEY DUE OR TO SUPPLY INFORMATION REQUIRED
STRICKLAND, JASON ROBERT - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CASEY, JESSE DWAYNE - Ordinance / Loitering, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
MATEO, PATRICK BENJAMIN LEE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
BALLARD, TAMERA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MCDONALD, LAWRENCE KEVIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
FULTON, BRIAN ELLIOT - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., DISTRIBUTION/PWID /ECSTASY 15 DOSAGEUNITS, L/T 100 DOSAGE UNITS), TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 1ST OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 100G OR MORE, BUT LESS THAN 200G, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE
MCFADDEN, WILLIS ROBERT - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, PWID ECSTASY - SECOND OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 2ND OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 2ND OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 2ND OFFENSE
WAITES, JAMES ANDREW - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
ROBINSON, SAMUEL ADAM - FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE, UNLAWFUL USE OF LICENSE OR FRAUDULENT APPLICATION FOR LICENSE - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MORRIS, BRANDON LEON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SPANN, DOMINIQUE LAVELLE - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK COCAINE 100G OR MORE, BUT LESS THAN 200G, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
BELLAMY, KUTARIE DESHONE - FAILURE TO APPEAR
BARRINEAU, KAREN BRITTANY - FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PERRY, DERICK SCOTT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CUNNINGHAM, JOEY LEVERN - POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.LESS THAN ONE OZ), FAILURE TO APPEAR, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, PWID ECSTASY - 3RD & SUBSEQUENT, TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 3RD OR SUB. OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 3RD OR SUB. OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 100G OR MORE, BUT LESS THAN 200G
JOHNSON, NATHANIEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GAUSE, PATRICK JAMAR - Ordinance / Trespass, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PEDERSEN, JOHN THOMAS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LAWRENCE, MARCELES MAXAMILLION - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BEAUFORT, TERRY LUMAR - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., DISTRIBUTION/PWID /ECSTASY 15 DOSAGEUNITS, L/T 100 DOSAGE UNITS), TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 1ST OFFENSE, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK COCAINE 100G OR MORE, BUT LESS THAN 200G, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
THORNTON, MICHAEL JAMES - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CONDERINO, LORI ANN - Head lamps LIGHTS) required on motor vehicles and motorcycles, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CLODFELTER, JASON BEAULYN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILING TO USE HEADLIGHT WHEN REQUIRED
CHISM, MATTHEW PAYNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WOODARD, DARIUS ANTHONY - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
FLEMING, FLINT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FITZPATRICK, CHARLES ROBERT - PEDESTRIAN DRUNK, Ordinance / Open Container of Alcoholic Liquor, Beer or Wine on Beaches Prohibited
RODRIGUEZ, JEFFREY ALFONSO - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
MARTIN, JAMES ERVIN - PEDESTRIAN DRUNK
MARTIN, ALLISON THERESE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JONES, TANNER DAVID - PEDESTRIAN DRUNK
MCCONNELL, MICHAEL JOSEPH - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, OPEN CONTAINER, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
GORE, ANTHONY MICHAEL - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BACANI, RONALD ONGKIKO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SANDERS, DAMIAN VONTA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
VANDERBILT, ALYSSA RAE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE