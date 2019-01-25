Mugshots, Jan. 25

LAMBERT, BRANDON WAYNE - ASSAULT AND BATTERY
MINTZ, DANNY WILLIAM - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
PRATER, MICHAEL DAVID - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CRUZ, BRANDON J - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ALEXANDER, ERVING VICTOR - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
COOK, VANESSA DOROTHY - ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER
HENRY, ASHLEY AMANDA - BURGLARY 2ND DEGREE
MARTIN, CHARLES FRANCIS - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
MATTHEWS, PHILIP ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Vehicles required to be registered and licensed.
BRYANT, JOQUELLA NICOLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
HEARS, DONTAY TERRANCE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
WILSON, ANTONIO JERMAINE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
VASQUEZ, BARBARO - FAILURE TO APPEAR
JOHNSON, JAMES ERIC - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GRANT, DEXTER JAMAL - Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, MANUFACTURE, DIST. ETC. ICE, CRANK,CRACCOCAINE - 2ND OFFENSE PRIOR TO 6/1/05)
BAKER, LASHICA ROCHELLE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
GOLDEN, CHAQUIA MONIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, ALTERING VEHICLE LICENSE
SMITH, JERRY HUNTER - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MEADOWS, LANDON LEE - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
GRIFFEN, COCO ROSE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BOVARD, JOEY LEE - RESISTING ARREST, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
REGELMAN, CHRISTINE ANNE - POSSESSION OF DANGEROUS ANIMAL - 1ST OFFENSE
BELLAMY, DEONTRAY LAMONTREAL - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 400 G OR MORE, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
GEE, RODNEY ONEIL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HERION, TIJUAN AKEL - FAILURE TO APPEAR
HERNANDEZ, MAURICIO ERNESTO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SAMUEL, MALIK - OPEN CONTAINER
MOORE, AKEEM EARL - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, PWID CONTROLLED SUBSTANCE NEAR SCHOOLOTHER THAN COCAINE), CONTRABAND, FURNISH. OR POSS., COUNTY OR MUNICIPAL PRISONS PROHIBITED, HEROIN,MORPH.,ETC, TRAFFICK ILLEGAL DRUG4G OR MORE, BUT LESS THAN 14G -2ND/SUB., POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.LESS THAN ONE OZ)
LUNDY, BURROWS TAYLOR - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BISHOP, TERESA NMN - FUGITIVE
ALFORD, VIRGIL LEE DAVIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SANTIAGO RODRIGUEZ, JOSE FRANCISCO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
SWINK, RODNEY RAY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
SIMON, TYRA KHADESHIA - BURGLARY 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
ROSE, JAYSON LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JOYNER, LEWIS LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE