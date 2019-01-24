Mugshots, Jan. 24

BARRETT, BRITTANY LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SPAIN, KEMETHA ANN - PEDESTRIAN DRUNK, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), DISORDERLY CONDUCT, PEDESTRIAN DRUNK, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
ALLENDER, ASIA LYNN MARIE - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
FRYE, ROBERT MICHAEL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
WILLIAMS, CHASITI TABITHA - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, TOO FAST FOR CONDITIONS
MASSICOTT, CARL DAVID - SHIFTING LANES WITHOUT SAFETY PRECAUTIONS, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CRAVEN, DENNIS SHANE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HARTSOE, JEFFREY XAVIER - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
KATHKE, JOSH THOMAS - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BANKS, DARIUS LAMAR - Ordinance / Shoplifting
KORNAS, SEAN CHRISTOPHER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BOSTICK, CLIFFORD JERRELL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SCHMAUS, DONALD ALEN - FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
SCHWEDES, ROBERT SCOTT - NO DRIVERS LICENSE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, MISCELLANEOUS AND NON-DISCERNIBLE USE SPECIFIC OFFENSE WHENEVER POSSIBLE), POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
ROESCH, PAUL THOMAS - POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
KING, FREDERICK WARREN - Ordinance / Trespass
DELGADO, HECTOR - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GUADALUPE, JASON THOMAS - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
CHILDERS, CODY NICHOLAS - DUI, CARRYING OR DISPLAYING FIREARMS IN PUBLIC BUILDINGS OR ADJACENT AREAS
PARTIN, LESTER ERIC WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PYATT, MIRANDA AZALEA - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
KING, TORRANCE JEREL - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
BRYANT, DANIEL RALPH - VIOLATION OF PARAPHNELIA, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
FULMORE, CURTIS LEE - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
LARIMORE, KEVIN NMN - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
BOGAR, SELTON RASHOND - DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
DORWORTH, DAVID BURKE - DISORDERLY CONDUCT
CAMPBELL, RASHON JOSEPH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HUCKS, JESSE MCLAUREN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SHINN, JACKSON BROOKS - BURGLARY 2ND DEGREE
WILLIAMS, COREY LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
RAMPMEYER, JOSHUA JOSEPH - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE