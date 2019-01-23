Mugshots, Jan. 23

MITCHUM, BERNARD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
COX, JIMMY RONALD - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
HILL, BRENDA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PLOWMAN, TAMMY ELIZABETH - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION
SUGGS, ALEXIS MARIE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
WEST, BETTY ANN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
STRICKLAND, JASON REESE - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
REAGAN, AMANDA LEANN - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., SHOPLIFTING UNDER $2,000
MCCALLUM, LATYA NICOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
NEEDHAM, DAVID - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WATSON, KACI ALEXANDRIA - FAILURE TO APPEAR
MORRIS, MICHAEL BARON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LINEN, ALEDRA QUANVANA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CRUZ-VERDUGO, ELIDIO ALEXANDER - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE
TODD, BLAKE EDWARD - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
DOZIER, EMMANUEL JOSE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ANDERSON, RODERICK LAMART - HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
COX, ZACHARY AUSTIN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
SURRETTE, LEON JOSEPH - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
GOWANS, COURY LAMAR - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, PWID MARIJUANA, SECOND OFFENSE
HERNANDEZ-SANTIS, ARNULFO - Ordinance / Careless Operation of a Vehicle, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL