Mugshots, Jan. 22

PLATT, SHAUNETTA KENITRA - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
ELLIOTT, RALPH JOSEPH - DISORDERLY CONDUCT
JOHNSON, MICHAEL ODELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
HERNANDEZ, JAIRO ADERQUIN - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, IMPROPER STARTING, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
SHACKLEFORD, TYQUAN TYVALE - OPEN CONTAINER
NORTON, JENNIFER RENEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WEDDINGTON, DONAVOAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, CARELESS OPERATION OF A MOTOR VEHICLE, POINTS
KAUFMAN, MARK ANDREW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
RAFFONE, GAVIN COLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
MARTIN, LLOYD TYLER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CRIBB, CHARLES AARON - ASSAULT WITH INTENT TO COMMIT CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
WYNNE, DILLON RAY - FAILURE TO APPEAR, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
MUNGAL, FABIAN BASIL JAHKEEM - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JOHNSON, WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MARTIN, LLOYD DANIEL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ELLIS, BRITTNI SEAERA NIKOLE - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DISREGARDING STOP SIGN
CHATMAN, ALONZO HAYES - PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05)
PYATT, DAMARIUS MARGUEZ - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CROUCH, ZACHARY RYAN - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle
BLACKMON, MICHELLE LEE - OBTAINING GOODS BY FALSE PRETENSE UNDER $2000
WOOD, LEVERN - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, SHOPLIFTING UNDER $2,000
WASSMUTH, KAYLEE ANNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESISTING ARREST, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
WILSON, LAHTAYVIUS SAHKYAN - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
COOK, VANESSA DOROTHY - DUI
LEAMAN, MIKAELA MAE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
WEINBERG, SHANNON MARIE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
SIMS, KRISMA FAITH - FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONYVIOLATION
TURNER, DOUGLAS LEON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SANDERS, WILLIE JOE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
NEVERETT, KELLY PAIGE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
DAVID, IZAIAH TY - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
COMMANDER, ANSEL TIRRELL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ROBERTS, PATRICIA ELEAIN - Ordinance / Careless Operation of a Vehicle, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
BULLARD, BILLY RAY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE