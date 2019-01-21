Mugshots, Jan. 21

WILLARD, WILLIAM D. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HEWITT, AMANDA REBECCA - LARCENY UNDER $2,000
WINNS, DWAIN CHRISTOPHER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
NARRON, KENNY DEWAYNE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
EASON, SAMANTHA VICTORIA - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
CENTENO-HERNANDEZ, JOSE ERNESTO - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
FLUDD, PATRICK ONEIL - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
HEMINGWAY, DALEQUAN LINNIE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
WARTH, TINA MARIE - SOLICITATION
BORDERS, MICHAEL, JR. - IMPROPER LANE CHANGE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
JENERETTE, GREGORY LEVON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RODRIGUEZ, JOSEPH ALEXANDER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SHAW, JASON NICHOLAS CODY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BREZILL, ANTHONY REUBEN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HERNANDEZ, TAMMY LAMBERT - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CAMPBELL, WILLIAM ARTHUR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 3RD OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE
EVANS, JOHN SAMUEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
VOORHEES, JOHN JOSEPH - DUI, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
HOLMES, QUENTIN ALEXANDER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SCHACHER, NICHOLAS ALLEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
CHANDLER, JILL DEANNA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION SEAT BELT LAW, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
LEE, JANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SHAW, ZACHARY DAVID - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
TAYLOR, LANCE CHRISTOPHER - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ALEXANDER, TERRANCE TARONE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BLACK, LATONIA MARIA - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HARRIS, ZAKI ALHAJI - DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HARRIS, ALEXANDER HUGHES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
COLE, RACHEL LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ANDERSON, KENDALL JAMES - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
YARBROUGH, KRYSTLE MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RIGOBERTO, ALONSO SOLANO - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE