Mugshots, Jan. 20

BROWN, JAMES ALLEN - DISORDERLY CONDUCT, Ordinance / Trespass, RESISTING ARREST
EDWARDS, JAMES CLIFTON LEE - RECKLESS DRIVING, ALTERING VEHICLE LICENSE
STRICKLAND, KAINE LEIGH - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
DOWNER, ANNIKA JACINTA - SHOPLIFTING
HEINZL, MICHAEL JAMES - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
JOHNSON, CASSANDRA MAIRE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GORE, TIMOTHY WAYNE - LARCENY UNDER $2,000, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
SUGGS, STEVEN EUEGENE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
RICARDO, FLORES ESPINO - NO DRIVERS LICENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
CONE, CHRISTOPHER ADAM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HOWARD, STEVEN CARL - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF
HUGHES, DAVID MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GRUVER, RICHARD - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
GRISSETT, TIMOTHY - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
LILLY, JESSICA LYNN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH.,ETC., TRAFFICK IN ILLEGALDRUGS, 14G OR MORE, BUT LESS THAN 28G, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFFPRIOR TO 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
DAUGHERTY, CARL WILLIS - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFFPRIOR TO 6/7/05), ENTRY ON ANOTHER’S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
JORDAN, SCOTLAND AUSTIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SMITH, RODNEY DONAYRE - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
SMITH, JACKIE - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
MCCUTCHEN, EUGENE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
CONK, KIMBERLY MARY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CONK, EDWIN ABRAM - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WALKER, PAMELA JANE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
YONSON, KEVIN MITCHELL - MANF. DIST., ETC. METHAMPHETAMINE ORCOCAINE-1ST PRIOR TO 6/7/05), FUGITIVE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, TRANSFER OR REGISTRATION AND LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MCCRACKIN, CURTIS R. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MORRISON, KRISTIN ANN - NO DL IN POSSESSION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE