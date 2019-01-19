Mugshots, Jan. 19

BURNS, WILLIAM EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
EDWARDS, JAMES CLIFTON LEE - RECKLESS DRIVING, ALTERING VEHICLE LICENSE
GRANT, ANTWAN XAVIER - HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, HEROIN, MORPHINE, ETC., TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS, 28G OR MORE
SMITH, BOBBY TYRES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
COLEMAN, BRANDON ELLIOT - BURGLARY 1ST DEGREE
COKELEY, DARRIEL JOSEPH - Ordinance / Open Container of Alcoholic Liquor, Beer or Wine on Beaches Prohibited, NO DL IN POSSESSION, HISTORICAL STATUTES, ASSAULT ON A POLICE OFFICERWHILE RESISTING ARREST OR SERVING PROCESS, FUGITIVE
FORD, FREDRENA SHAMEKA - DISORDERLY CONDUCT
DETILLION, MATTHEW JORDAN - FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, CARELESS OPERATION OF VEHICLE, NO DRIVERS LICENSE
CANTEY, DOTY RAINER - VIOLATION OF PROBATION
ZORE, CORI ANN - DISREGARDING STOP SIGN, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
CARROLL, HUBERT SKIPPER - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
GEATHERS, TEVYN ABE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
GRACE, MATTHEW ROBERT - FAILURE TO APPEAR
BARR, ANASTASIA OCTAVIA - FAILURE TO APPEAR, USE OF VEHICLE W/O PERMISSION FOR TEMP.PURPOSE ONLY, UNCONNECTED TO OTHER CRIME
MIDDLETON, DOMINQUE TREDARRIUS - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
KULESA, JULIA DENISE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GRADY, MARK JOSEPH - NO SC DL
BENNETT, TONISHA BRIONNA - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
BROWN, ERVIN DELANE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DAVIS, JACORY SHAY JOHN - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
BELLAMY, CHUCK WILLIE - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
ALVAREZ, DAVID - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
THOMPSON, JAY DONALD - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
WARD, JEFFERY WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
MOGEL, BRADLEY ALLEN - RECKLESS HOMICIDE, DEATH RESULTS WITHINONE YEAR, CAUSED BY INJURY FROM VEHICLE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT WITH DEATH OR PERSONAL INJURY
MILLER, WILLA FAYE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LAMBERT, RICHARD LAWRENCE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
TAYLOR, JEFFREY ALLEN - CONTEMPT OF COURT
WILLIAMS, SUSAN CHRISTINE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JEWELL, SHAWN PAUL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GUINN, BRANDY DENISE - CONTEMPT OF COURT, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ADAMS, DAVID PATRICK - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
PAGE, FREDERICO NAGEE’ - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
SPENCER, JORDAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MCCRAY, DURANCE ANTWAN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
KING, MARVIN HAROLD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
RICHARDSON, ROBERT ANTHONY - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
YONSON, KEVIN MITCHELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, TRANSFER OR REGISTRATION AND LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SCOTT, TIONNA SHANIECE - DISORDERLY CONDUCT, RESISTING ARREST, ASSAULT ON A POLICE OFFICERWHILE RESISTING ARREST OR SERVING PROCESS, ASSAULT ON A POLICE OFFICERWHILE RESISTING ARREST OR SERVING PROCESS
HERRINGTON, DANIEL ELI - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
JACKSON, JAMES BRANDON - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
GERRALD, GINA ANN - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
MONETTE, RACHAEL LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BARRINEAU, MARK ANTHONY - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
DAVIS, SARAH ALLISON - Ordinance / Breach of Trust with Fraudulent Intent
YASAR, SAVAS - UNAUTHORIZED USE OR TRAFFICKING INCOUNTERFEIT TRADEMARKS BY INDIVIDUAL
DORR, DEBORAH MAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WOODS, JUDITH ELLEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BUNTON, CARRIE LYNN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 2ND OFFENSE, POSS COCAINE 2ND OFFENSE AFTER 6/7/05_
LEGGETTE, BRYANT - FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONYVIOLATION
YOUNG, JAMES DALTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCCRAE, JESSIE LAVET - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
FELLOWS, JAMES ALBERT - EMERGENCY SCENE MANAGEMENT LAW
ASOMA, RAZAK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Vehicles required to be registered and licensed.
SCOTT, RAYBURN RASHARD - ATTEMPTED MURDER, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING
SMALLS, KENNETH EARL - FTC FRAUD VALUE $500 OR u003c SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARDE.G. STOREOWNER)
HALLICK, TARA LYNN - LARCENY UNDER $2,000
JOHNSON, DARRIN ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE