Mugshots, Jan. 18

GRAMATIKOS, STEPHEN - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
JOHNSON, KRISTEN CAROLINE - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, SHOPLIFTING
TALBERT, BRYAN ALLEN - FAILURE TO APPEAR
ANSTISS, THOMAS JOHN - DUI
MARSHALL, DEREK BRUCE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SPAIN, MAURICE SERMAINE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GREEN, MARLENA NICOLE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
STANLEY, BARNEY LONDELL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
WILLIAMS, RANDY LAWRENCE - FRAUDULENT CHECK, $1000 OR MORE, 3RD OFF
LONG, JOHNSTON STEVEN - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
HEMINGWAY, CURTIS MONT - LOITERING, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
YOUNGMAN, HARLEY SCOTT - VIOLATION OF PARAPHNELIA
CHAVIS, MELANIE JOHNSTON - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MCCRAY, WALLACE SHERON - VIOLATION OF PROBATION
WILSON, MARKIS ROSHAD - FAILURE TO APPEAR
FRINKS, TERRY ALANSON - FAILURE TO APPEAR, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REGISTER 3RD & SUBSEQUENT OFFENSE
WHITE, WILLIAM TRAVIS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
RICHARDSON, DERRICK ONEAL - HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
ALSTON, SEDINA CHARICA - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
COX, WILLIAM BRANDON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, LOITERING
DENHAM, MARY LEE - HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
MARKS, SEBASTIAN NICHOLS - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
MARTINEZ-MOLINA, EVELIA - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, BRAKE EQUIPMENT
CHIRWA, ALEX GERALD - SHOPLIFTING UNDER $2,000, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
GORE, TREVOR - MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), VIOLATION OF PROBATION
BARNHILL, KALEB THOMAS - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
CAUSEY, CHASE BAILEY - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
ORTEGA-MENDOZA, JOSE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
LEE, ANTHONY DEAN - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
MASSEY, ANTHONY COOPER - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
CRIBB, ASHLEY RENEE - CONTEMPT OF COURT
VEREEN, JULIE C - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
MORRIS, ASHLEY MARIE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
GUILBAULT, ALFRED FRANCIS JOSEPH - FAILURE TO APPEAR
MUNDY, THOMAS LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HUSTON, MATTHEW BENNETT - SHOPLIFTING UNDER $2,000, RESISTING ARREST, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, FUGITIVE
GRESHAM, RICHARD LEE - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
MCGILL, TYRELL QUANTA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
RHEUARK, LELAND M. - UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP
HAWKER, CHRIS MICHAEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
OWENS, STEVEN CHRISTOPHER - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
BURNS, WILLIAM EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
SELLERS, JEREMY SCOTT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROTH, SKYLER HANE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
THOMPSON, RUSSELL DEAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
PETTIBONE, DAVID JAMES - DISORDERLY CONDUCT
FENOLLOL, MASON SCOTT - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KEELING-COVINGTON, CHRISTINE ELIZABETH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BEHNING, KRISTA ANNE - DRIVING UNDER SUSPENSION
TISDALE, SHAWNE AARON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE