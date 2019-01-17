Mugshots, Jan. 17

WALTON, JACQUELINE D - DISORDERLY CONDUCT
HEATH, JASON LYNN - BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE u003e$1000u003c$5000
NESBITT, SHIRELL GARDNER - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
GOINGS, MEAGAN VERNELL - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
MARLOWE, BRIDGET SHAWN - VIOLATION OF PARAPHNELIA, SHOPLIFTING
GRANT, BETTY JEAN - FORGERY LESS THAN 10,000, CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
WELCH, GREGORY DEAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RAMERS, JOSHUA DAVID - DISORDERLY CONDUCT
JOYNER, NICOLE ANN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CHESNUT, TYREK DASHAWN SIDNEY - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, Vehicles required to be registered and licensed., FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
FIDLER, SHANE ALAN - DISORDERLY CONDUCT, MALICIOUS DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY,3RD OR SUBSEQ. PROPERTY CRIME
HORTON, CHANDLER RENEE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WILLIS, REGINALD LAVAR - MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. INSCH. I,II,III W.I.T.D. - 3RD OR SUB.OFF., Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
CULLIS, PAUL HERBERT - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
OESE, NOEL KRISTEN - SHOPLIFTING
RICHARDS, MATTHEW CALEB - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
TEKESH, JOHN ROY - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
ANDERSON, AJUWON SHIRU - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
PEYTON, MATTHEW - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MORELAND, JENNIFER HAILEY - FUGITIVE
LAWRIMORE, ANGELA MAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PEARL, TIMOTHY DEWAYNE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
SKINNER, JULIA LESLIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GOWANS, ANTONIO DEQUAN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, BREACH OF PEACE AGGRAVATED IN NATURE), PWID HEROIN, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
BELLAMY, WILLIAM CHARLES - PAROLE VIOLATION
BURT, AMBER LINSEY - ATTEMPTED ARMED ROBBERY, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BOONE, CHRISTOPHER GEORGE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WHITE, OLIVIA MALAR - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
WILSON, DEQUAN RASHAD - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ATTEMPTED MURDER
UNKART, KANE MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CEPHAS, PAWILLIE NMN - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
WISE, MARY ELIZABETH - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DOVE, ALEX WAYNE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
OWSINSKI, DEREK CHRISTOPHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
MCCORMICK, DALE RAY - SHOPLIFTING, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
JENKINS, JAVON EMORY - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
TILTON, TABITHA DEANNA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LAWRENCE, TANISHA SHANNEL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
BLEND, DAVID - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
GREEN, CRAIG OLANDA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RICHARDSON, ROBERT - Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
CORNELIUS, JOSEPH LINCON - RECKLESS DRIVING
KENNEDY, DEBORAH ANNE - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER