Mugshots, Jan. 16

MCAFEE, BRIAN MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DEMERY, ANTHONY RAY - MALICIOUS INJURY TO TELEPHONE, TELEGRAPH, OR ELECTRIC UTILITY SYSTEM, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
REYNOLDS, JOSHUA BRETT - FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000
CREWS, THEOPHILUS HOLMES - EXEMPTION OF CERTAIN FOREIGN VEHICLES OFNON-RESIDENT OWNERS
BEAN, JASMYN LAYNE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
SUTTON, JESSICA RAE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SIMPSON, CRAIG H - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
KNIGHT, DOUGLAS DONALD - LARCENY OF A BICYCLE UNDER $2,000, LARCENY OF A BICYCLE UNDER $2,000, LARCENY OF A BICYCLE UNDER $2,000, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
BATCHELOR, WENDI MICHELE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
EL-DEEB, ROBYN JUANITA MONTEGOMERY - VIOLATION OF PROBATION
CALHOUN, CHRISTERY JANE GRACE - FAILURE TO APPEAR
WILLARD, EARL LEE - Ordinance / Trespass
RYAN, THOMAS EDWARD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WILSON, JANICE MARY - Ordinance / Public Possession of Open Containers, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BLAKE, JOSSETTE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
MILLER, RONALD - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
GINN, MICHAEL LORENZO - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
CALLAHAN, WILLIAM O’NEIL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
NASE, BRITTANY MICHELLE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GRANT, JOHNEL NMN - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
MCEACHERN, DALE FRANKLIN - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
GILLIAM, BRYANT NMN - FUGITIVE
NORTON, JENNIFER RENEE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
ARRA, JAMES DAVID - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
ADKINS, DARRELL WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID
BARINGER, JUSTIN RYAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WILLIAMSON, JEREMY JAMES - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WALKER, SHERRY MAXINE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MICHEAU, MARK ANDREW - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ALBIN, JOSEPH THOMAS - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE, SIMPLE ASSAULT AND BATTERY
BROGDEN, SUSAN KAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GRANT-CARR, KELLIE ELIZABETH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
HOLMES, JOSHUA DALE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
PAUL, KELLY JEAN - MALICIOUS INJ. TO ANIMALS, PERSONAL PROP., VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5000
ALVIZURES, JADAN EMIR - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ANDERSON, JOSHUA MARQUIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
CATHEY, RICHARD WAYNE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE