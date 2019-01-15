Mugshots, Jan. 15

BAKER, KIMBERLY THI - FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONYVIOLATION
MATTHEWS, TORY LAMONT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
MYERS, RICKY TYRONE - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - SECOND DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
FOX, NACOTE SIOUX - CONTEMPT OF COURT
MONTGOMERY, JOSEPH, JR. - FAILURE TO APPEAR
STUBBS, JERAMIE R. - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
HAMILTON, KEVIN BEAU - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TISDALE, TERRANCE JEROD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WILLIAMS, RANDY LAWRENCE - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000, RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000
ESCALANTE DIAZ, OMAR MAGDIEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JAMES, WILLIE DEVON - FAILURE TO APPEAR
VEREEN, ANTHONY JEROME - DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF LSD, FIRST OFFENSE
JACKSON, KENNETH WILLIAM - RESISTING ARREST, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
MALDONADO-CORTEZ, JESUS ANTONIO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, Ordinance / Weapons - Discharge of Firearms, Slingshots, Air Rifles, Explosives, etc.
LEPPER, ALYSSA ANN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
ANDERSON, LOVITH DONNELL - ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN)
ANDRADE, CRISTIAN JAVIER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GEISLER, BRIAN MICHAEL - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
ROBERTS, ROBERT TERENCE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
MATTHEWS, CHRISTIAN JAMAL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LARRIMORE, LOGAN BROOKE - OPERATING UNINSURED VEHICLE
LESTER, JEFFERY GILBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
EVERSON, JOSEPH SCIRE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
JENNINGS, MARVIN PATRICE - POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
GROVER, TASHA LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCGUIRE, PATRICK FRANCIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
RICHARDSON, TARA MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SPAIN, JEROME RYDALE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SYRIAC, RICHARD RAYMOND - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GREGORY, JESSE LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
CLONTZ, GAGE TANNER - DRIVING UNDER SUSPENSION
REAVES, ROBERT WAYNE - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
ALVARADO, EDWIN GEOVANNY - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HOLMES, KERRI LETITIA - DRIVING UNDER SUSPENSION
BRYANT, TIMOTHY ELIE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
FLENKE, RICHARD MICHAEL - SPEEDING, NO DL IN POSSESSION, FAILURE TO APPEAR
YOUNG, ALAINA MARIE - FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DEATH RESULTS