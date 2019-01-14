Mugshots, Jan. 14

WINESETT, GARRETT - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
VEREEN, MAURICE QUINTREL - POSSESS LESS THAN ONE GRAM ICE,CRANK,ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.PRIOR 6/7/05), DIST., SELL, PURCHASE, MANUF., CRACKCOCAINE, OR PWID, NEAR SCHOOL, Ordinance / Public Defecation or Urination, RESISTING ARREST, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
NORTH, STEPHEN JOHN - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
REYES, ISAI DEL PILAR - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
GARCIA-NAVARRO, ANTONIO NMN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
LOWE, CRYSTAL LYNN - Ordinance / Trespass
REED, MICHAEL JAMES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
SMYKA, JOSEPH PAUL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JAMES, CODY KENDALL - FOREIGN VEHICLE OF RESIDENT OWNERS, OPERATING UNINSURED VEHICLE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
WALTON, KATHRINE DENISE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HEMPEL, ERIC WADE - UNLAWFUL ALTERATION OF LICENSE OR FALSEUSE OF ANOTHER’S LICENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 2NDOFFENSE, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL
MARIN-VILLALOBOS, RICARDO NMN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LUNCSFORD, ANDREA NICOLE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
TODD, JONATHAN MCNEIL - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HEWITT, RYAN ONEAL - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE