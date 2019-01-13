Mugshots, Jan. 13

ROSE, NICHOLAS ALLEN - PEDESTRIAN DRUNK, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
SULLIVAN, ALEXANDER JESSE - FAILURE TO APPEAR
GRIFFIN, VERON WENDELL - OPEN CONTAINER, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WATSON, JACKIE JERMAINE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ROBINSON, CHRISTOPHER M. - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE
SHERROD, TAMEEKA SHANEE - MALICIOUS DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY,3RD OR SUBSEQ. PROPERTY CRIME
DAVIS, MATTHEW BRIAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
GAUSE, LAVERN ANTONIO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ESTEP, BRANDON DAY - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
PEREZ-TEMICH, MIGUEL ANGEL - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
JOHNSON, JOSEPH WAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BAKER, BOBBY EARL - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CRUMP, HEATHER NICOLE - SHOPLIFTING
FLOYD, CAROLYN JACKSON - Ordinance / Trespass
BASS, WAYNE CHRISTOPHER - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
COCHRAN, DANIEL EVERTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
STEVENSON, MICHAEL SCOTT - FAILURE TO APPEAR
LOPEZ-CASTILLO, EDVIN HERVENTINO - NO DRIVERS LICENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
JOHNSON, MICHAEL ONEIL - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FRAUD. ALTERA. OF REGISTRA., LICENS. DOC. OTHER THAN REGIS. CARD/LICENSE PLATE, IMPROPER VEHICLE LICENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PEREZ, SARAIN MIGUEL - FAILURE TO APPEAR, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TYLER, BRADLEY NATHAN - DUI
VEREEN, TRISTAN MARCELUS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GORE, DEVONTE QUANTRELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
MILLIGAN, ALYSHA LEVON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WEATHERSPOON, PARKER KENSEY - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, KIDNAPPING, KIDNAPPING
MORGAN, JONATHAN TYLER - Ordinance / Careless Operation of a Vehicle, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
GREY, BERNARD MORGAN - Ordinance / Breach of the Peace
HARVELL, THERESA NICOLE - NO DRIVERS LICENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
BELLAMY, JEFF LARAY - DISOBEYING A POLICE OFFICER
ANDERSON, KRISTIN BROOKE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS OR LETTERS UNDER $2,000
ROBERTS, JAMES ALLEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BONE, HUBERT ALBERT - DRIVING UNDER SUSPENSION
MARLOWE, CRAIG ALLEN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SANDERS, RANDY - TRESPASSING, TRESPASSING
CAMACHO APARICIO, CESAR - NO DRIVERS LICENSE
O’SULLIVAN, PATRICK THOMAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
OWENS, LUCAS CLIFTON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HOLMES, JOHNATHAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WILSON, AL-MUSIR SALEEM - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LONG, SAMUEL GENE - NO LICENSE TAG LIGHT, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DUNCAN, STANFORD T. - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY
GREGORIO-MARTINEZ, JOSE MARIA - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
GREEN, ANTHONY ONEIL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, MISCELLANEOUS--POSSESSION OF OPENED CON-TAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
EADES, FREDERICK FRAZER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HOLLIDAY, CATHERINE ELIZABETH PEAVY - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
STOREY, SARAH ANN - DUI
ROBINSON, JASON LEON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RYAN, STEPHON RIKISH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PROUTY, JASON MATTHEW - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE