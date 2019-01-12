Mugshots, Jan. 12

BROWN, RICHARD JUNIOR - TRESPASSING AFTER NOTICE, DISORDERLY CONDUCT
MARTIN, CHARLES FRANCIS - SHOPLIFTING
BROWN, MARCUS OBRIAN - SUPPORT, OBLIGATION TO SUPPORT SPOUSE AND CHILDREN, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JOHNSON, MICHAEL ONEIL - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DUI
PHILLIPS, COREY MILLER - PROPERTY CRIME, THIRD ANDSUBSEQUENT OFFENSE
KEITH, DERRICK MAURICE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BROWN, THOMAS JEFFERSON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BOYER, AMY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BYARD, LINDSAY CATHERINE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
RUMOLA, MICHAEL PATRICK - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
WALKER, JAMES ROLAND - CONTEMPT OF COURT
BOYD, JOSHUA PHILLIP - CONTEMPT OF COURT
HAYES, MICHAEL RYAN - CONTEMPT OF COURT
BLACK, JACQUELINE SHERONDA - CONTEMPT OF COURT
MOTINO, ERIK ERNESTO CACERES - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
LATESSA, ANTHONY JOSEPH - FAILURE TO APPEAR
SUTPHIN, JAMES NICHOLAS - FUGITIVE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CLEMENS, NATHAN CARL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PARROTT, TAYLOR ELAINEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ROWELL, SERGIO GEORGE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
DAVIS, TAMMY LYNN - DISOBEYING A POLICE OFFICER, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
MEIER, TRISTAN NATHANIEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
THOMAS, COREY LAMONT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DEGROAT, ROGER WALTER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BASS, WAYNE CHRISTOPHER - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SIMMONS, JALEN - STOP SIGNS, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
WICKER, CHERYL ANNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JOHNSON, STEPHEN WAYNE - Ordinance / Public Possession of Open Containers, PEDESTRIAN DRUNK
GORE, DARIS RICARDO - DUI, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
LEE, ADRIENNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LOPEZ-ESPINOZA, SAUL - RECKLESS DRIVING, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
BROMELL, SHANTAZA JANIQUE - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, DIST. MARIJUANA IN CLOSE PROXIMITY TOSCHOOL OR PARK
NORTON, TYMIKA MONAE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
BULLARD, ADAM AARON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PIERCE, JASMINE RENA - Ordinance / Fighting, Ordinance / Fighting
CAPPS, TIMOTHY SCOTT - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
SMITH, SHELBY WILLIAM - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, Ordinance / Disobeying a Police Officer, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
BOONE, CHRISTOPHER GEORGE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BROWN, DAQUON ALEXIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
HERRING, DUSTY WAYNE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
KING, SHELBY ELIZABETH - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
PARKER, JOANNA LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HARWELL, DAVID CARSON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WILSON, ANTHONY LEVON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MONTGOMERY, JOSEPH, JR. - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
STOCKS, JASON BUDDY - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
FERRELL, STEVEN ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
KING, BRADLEY DAVIS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MARTIN, TRISTAN LEVY - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS