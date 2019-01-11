Mugshots, Jan. 11

MAHADEO, ANIL PARESH - FAILURE TO APPEAR
WASHINGTON, HENDRIX HERSHEL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
PAXTON, JORDAN LANE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MILLER, BRITTANY DENISE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GRANT, HERBERT - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
PHIPPS, RYAN ALAN - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
WARD, JONATHAN BAXTER - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
FALLS, BRIAN MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
SHARP, KEVIN MICHAEL - FAILURE TO APPEAR
WILLIS, DOMINIQUE LATIEKA - DRIVING UNDER SUSPENSION
BAISLEY, RICHARD CONRAD - LOITERING, Ordinance / Public Possession of Open Containers
WATERS, FANTAJHIA NICOLE LAMAY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LONG, RANDALL - CONTEMPT OF MAGISTRATE’S COURT
BELLAMY, FARENA DENISE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
KENT, JOHN ROSS - ABANDONMENT OF ANIMALS
WARTH, JAMES FRANK - LOITERING, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
HOWELL, JESSICA CHAPMAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, CHILD/ENDANGER., COMMIT CERTAIN DRUG/ALCOHOL RELATED VEH. OFF. WITH MINOR IN VEH, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GRANATA, ROBERT GERARD - EXPOSURE OF PRIVATE PARTS IN A LEWD ANDLASCIVIOUS MANNER
BLEDSOE, PHILLIP BYRON - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
LAMBERT, ROBERT WILLIAM - SHOPLIFTING
T HART, TAVEN ROOSEVELT - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
GREEN, RONEISHA ZYKEERAH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DENNISON, CHRISTINA - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
DOBEY-ANDERSON, MICHAEL-SHANE LAVAR - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BELLAMY, LINDELL LARICK - POSSESSION OF A STOLEN PISTOL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BROWN, AJ RASHEID - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MATTHEWS, DERIC ROBERT - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SMITH, DAQUAN MARQUESE - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
CAMPBELL, ELIZABETH BLAIR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
DYSON, HENRY THOMAS JR. - SPEEDING, DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, GREATBODILY INJURY RESULTS