Mugshots, Jan. 10

RUIFANG, PAN NMN - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
QUINN, JONAS DOUGLAS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PARDON, WILLIAM ROBERT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
VITIELLO, SALVATORE NMN - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05)
WANG, YUQIN - Prostitution; lewdness, assignation and prostitution generally
SHEARON, LISA DARLENE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WRIGHT, CARLOS ANDREW - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MATHEWS, JESSICA LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SMITH, JENNIFER - FORGERY LESS THAN 10,000
GIBSON, ZAKARY ZEE - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
DERBY, THOMAS ERIC - FAILURE TO APPEAR
BRIGGS, SHAWN NICHOLAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
YARBROUGH, JUSTIN DREW - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
JIN, SHUIZHI - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
SPAIN, SANCHEZ VALENTINO - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
RANSOM, CHRISTINA RENE - FAILURE TO APPEAR
STACKHOUSE, LORA CHESTNUT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TISDALE, GREGORY DESHAWN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SULLIVAN, ANNIE MADELINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, BURGLARY 2ND DEGREE
ROBERTS, JASON HYMAN - VIOLATION OF PROBATION
CHEN, WEIFEN - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
SILER, GEORGE ALFONZO - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
HOLLIS-GURKO, MATTHEW STEVEN - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
BARNETT, KAYLA MARIE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BELLAMY, JEFF LARAY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CAI, PEI - Prostitution; lewdness, assignation and prostitution generally
RUSSO, LEONORA ANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SMITH, RASHAWN DEMETRIUS - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
EDWARDS, BLAINE AARON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HUCKS, JILLIAN MAE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DANSBY, BRUCE LAMALCHUS - SHOPLIFTING UNDER $2,000, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS