Mugshots, Jan. 9

EDWARDS, CAROLINE YVONNE - PAROLE VIOLATION
GRANT, ANTWAN XAVIER - DRIVING UNDER SUSPENSION, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
WILLIAMS, THEO JAMAL - SHOPLIFTING MORE THEN $2000 BUT LESS THAN $10,000
AMAYO, JOSE ALTAMIRANO - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, NO DRIVERS LICENSE, RECKLESS DRIVING, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
DOZIER, JERREN ROSHARD - BURGLARY 2ND DEGREE
ROBINSON, ADRIAN MARCUS - UNLAWFUL WEAPON
EVANS, MARK ANTHONY - VIOLATION OF PROBATION
TENTINGER, RICKY LYNN - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
JORDAN, CHASITY DANIELLE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LONG, BRITTANY CHRISA - FAILURE TO APPEAR
JAMES, JARRELL LORENZO - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ATTEMPTED MURDER
FLEISCH, RICHARD JOHN - SHOPLIFTING 3RD OFFENSE OR MORE
GIBBONS, JAMIER DIOR - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
NEALY, JOYCE MCNATT - DUI, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED
ROSARIO, JUNIUS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DAILEY, STEVE RANDELL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MISHOE, TRAVIS BENJAMIN - CRIMINALLY RECEIVE GDS, SERVICES FRAUDULENTLY OBTAINED, VALUE u003e$500 IN ANY 6 MOS, CRIMINALLY RECEIVE GDS, SERVICES FRAUDULENTLY OBTAINED, VALUE u003e$500 IN ANY 6 MOS, CRIMINALLY RECEIVE GDS, SERVICES FRAUDULENTLY OBTAINED, VALUE u003e$500 IN ANY 6 MOS, CRIMINALLY RECEIVE GDS, SERVICES FRAUDULENTLY OBTAINED, VALUE u003e$500 IN ANY 6 MOS, CRIMINALLY RECEIVE GDS, SERVICES FRAUDULENTLY OBTAINED, VALUE u003e$500 IN ANY 6 MOS
WILLIAMSON, RUSTY KURT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
TUCKER, CARSON REED - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BLACK, PHILLIP ALAN - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY
HODGES, TERRY - DISORDERLY CONDUCT
JOHNSON, ROGER DALE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JACOBS, ROBERT CHARLES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
LAWSON, KRISTOL LYNN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TANNER, JAMES STEPHEN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
STEVENS, MICHAEL WAYNE - Ordinance / Fighting
BERNARD, ROSE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
LAWRENCE, LAKEITA SHAREE - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
GEILFUSS, CARL ANTHONY - SHOPLIFTING, VALUE OVER $1,000 BUT LESSTHAN $5,000
BRIGMAN, DENNIS VINCENT - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
BROWN, AMANDA LEIGH - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MARLOWE, AARON EMANUEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GODBOLT, EMMANUEL GERMAINE - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
FITZPATRICK, SHANNON M. - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCCRAY, WALLACE SHERON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
HERION, DURRELL ANTONIO - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION, DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ANDERSON, ADRION JAQUAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE