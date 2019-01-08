Mugshots, Jan. 8

CRAIG, ANDREW DUNCAN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
MOORE, KATHLEEN LYNN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
JOHNSON, NASIR EL-HAJJ - FAILURE TO APPEAR
BURROUGHS, CHAD MORGAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTYVALUE $5,000 OR MORE, MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTYVALUE $5,000 OR MORE, Ordinance / Shoplifting
SEAMSTER, PAMELA DENISE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WEAVER, KOLLINE ELYSE - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05)
CAMPBELL, ALIGA DA’SUN FARRIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WHITTER, COURTNEY KEBONE - ATTEMPTED MURDER
FOX, JESSICA NOELLE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
STROUP, CHRISTOPHER LEE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
HOWARD, DAVID MICHAEL - VIOLATION OF PROBATION, VIOLATION OF PROBATION
BOWENS, MARQUICE JAYFON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HERRERA, ANTHONY ANDREW - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
WINEGLASS, J. QUINCEY - POSSESSION OF CRACK
HARBAUGH, EDWARD LESTER - HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
ANDERSEN, GERALD THOMAS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BELLAMY, QUENTIN DANIEL - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING
WILMONT, MICHAEL ADRIAN - FUGITIVE
HAMMONDS, JOEY RAY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COBB, MATTHEW WARD - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY
MCGRATH, EDWARD JACOB JOSEPH - SHOPLIFTING
ROLLINS, TONY DEWAYNE - MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, DISTRIBUTION MARIJUANA, 2ND OFFENSE, DISTRIBUTION OF COCAINE - 2ND OFFENSE
WILLIAMS, GARY DEMONTE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WHITE, TIMOTHY ROLAND - FAILURE TO APPEAR
JOHNSON, MONTAZ BRANMON - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
KOHLER, CHRISTOPHER MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JARQUIN, JODI RENEE CASSELMAN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
HUNTER, HUBERT JUNIOR - DRIVING UNDER SUSPENSION, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
CALLAHAN, MITCHELL GRAYSON - Ordinance / Careless Operation of a Vehicle, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCKENZIE, CARLIN MCELVEEN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
CROSSLEY, RYELLE ANGALIQUE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JANCO, EDWARD JOHN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
MCKENZIE, DUSTIN LAMAR - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
KESTERSON, DEKOTA LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WEST, DEVON JOSEPH - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., OPERATING UNINSURED VEHICLE, INTERFERENCE WITH FIRE AND POLICE ALARMBOXES, GIVING FALSE ALARMS, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
RIBELIN, SARAH ELIZABETH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE