Mugshots, Jan. 7

HARRIS, ROBERT LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
AHLBORN, ROBERT EUGENE - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., OPERATING UNINSURED VEHICLE
BROWN, JASON MICHAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KIRKPATRICK, ZACHARY TODD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WALSH, MICHELA LEE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
NEEL, MICHAEL DUANE - FAILURE TO APPEAR
RECINOS, DOMINGO AMADOR - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
CRUMP, FREDERICK LUKE - RESISTING ARREST, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WRIGHT, BRANDON MARIO - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), PWID METHAMPHETAMINE CRANK) 2ND OFFAFTER 6/7/05)
TORRES-ALONZO, CHAYANNE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
HERNANDEZ BARAHON, ROXANA ELIZABETH - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
DORSEY, DARRIN EUGENE - POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
ANDERSON, TONI MARIE - POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), SHOPLIFTING UNDER $2,000
LITTLE, BARRY GWYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
NORRIS LONG, BRITTANY TASHA - Ordinance / Shoplifting
FITZGIBBON, MICHAEL PETER - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DEAN, JOHN NATHAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ROBERTS, JAMES ALLEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HARRINGTON, SIERRA BROOKE - LARCENY UNDER $2,000
NORTON, JAMES PRENTISS - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
SMALL, EATHEN ZANE - Ordinance / Shoplifting, RESISTING ARREST
DECASTRO, GARY ANTHONY - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LOWERY, JAMES MICHAEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000, RESISTING ARREST
ATKIN, LOGAN ARTHUR - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
VEREEN, JOHNTE DEMOND - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CAMPBELL, ROBERT LEE - BURGLARY 2ND DEGREE
GRANT, JUANITA MONIQUE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
GRAHAM, FRANKLIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ATKINSON, MICHAEL WILLIAM - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
WALTERS, BURL THOMAS - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION