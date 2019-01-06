Mugshots, Jan. 6

GRATE, LOUIE NMN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GOWANS, JAMIEL DEQUINTION - FAILURE TO APPEAR
GRAHAM, JAMES RUDOLPH - MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC., ICE, CRANK, CRACK COCAINE - 3RD OR SUB. OFF.
BILLIE, CEDRICKUS LONDELLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SELLARS, DUSTYN DARNELL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BUSBEE, CONSTANCE LUTRICIA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LEWIS, ALLEN ROBERT - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
VEREEN, JERMAINE - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, FAILURE TO APPEAR
WILLIAMS, GARY LEE - FUGITIVE
TINDAL, JOSHUA EUGENE - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT, Ordinance / Public Possession of Open Containers
DYSON, BRANDON LEROYAL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BLAKELEY, SHAQUILLE KAYSON - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
RICHARDS, MATTHEW CALEB - RECKLESS DRIVING
FALLON, MARTIN LOUIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESISTING ARREST, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BOYETTE, BILLY RAY - FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL, MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05)
MASSEY, MATHEW ALEXANDER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
EDWARDS, AARON LEWIS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FARRAND, JEREMY MICHAEL - Ordinance / Public Possession of Open Containers, DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
BELLAMY, JERRY TREMAINE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HOLMES, QUENTIN ALEXANDER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WILLIAMS, RAHEEM TYREZ - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
PASTER, SCOTT DAVID - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MCCOWN, ASHLEY DEBRECA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
KELLY, VERNON L. - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
JONES, TAYLOR ROBERT - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, SEAT BELT ARTICLE VIOLATION NON-CRIMINAL OFFENSE), OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
BROWN, TRUSTIN DIJONTRA - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
GATHINGS, ASHLEY BROOKE - DISORDERLY CONDUCT, RESISTING ARREST, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ESCAPE, ATT. ESC. OR POSS. TOOLSTO ESCAPE FROM PRISON, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
ROGERS, MONIQUE ETHEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
REBURN, ANDREA KAITLYN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
PHILLIPS, ROBERT ANTONIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, BURGLARY 1ST DEGREE, UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP
MILLER, KYLE MICHAEL - DUI, TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS)
MAULDIN, JACKIE BETH - MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
SANCHEZ, RENE REYES - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
HOLMES, KEVIN LAMAR - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WILDER, DARIUS DAQUAN - DISOBEYING A POLICE OFFICER, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
WHITE, SHAKEM DEWAYNE - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
HORN, IVORY SHARON - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
RUIZ-MOJICA, SALVADOR MANUEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, NO DRIVERS LICENSE