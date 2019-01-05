Mugshots, Jan. 5

GAGUM, JAMES CHARLES - MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 1ST OFFENSE, Possession, manufacture and trafficking of methamphetamine and cocaine base and other controlled substances; penalties., UNLAWFUL WEAPON
YOUNG, CLEO TANNIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.LESS THAN ONE OZ)
ANDERSON, ALBERT GEORGE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, PETIT LARCENY, 3RD & SUBSEQ OFFENSE
DEWITT, CHRISTINA JOY - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION, SIMPLE ASSAULT AND BATTERY
SMALE, DANNIELLE MARIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GROOMS, DONALD GREYSON - Ordinance / Trespass, UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP
STATON, GARY ALAN - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
FREEMAN, GERALD LEE - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
JOHNSON, CRYSTAL DENISE - SHOPLIFTING, SHOPLIFTING
FLOYD, LEEIA LASKASA - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05)
BURROUGHS, SYLVESTER BETHEA - FAILURE TO APPEAR
HICKS, BRIAN NICHOLAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LEWIS, DEXTER DEMORRIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COOPER, ANTONIO SHERMAINE - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, KIDNAPPING
MCCULLOUGH, RICHARD EARL - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
SNYDER, BRIAN MICHAEL - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
BUCKINGHAM, JULIA JANE - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
ACEY, RICKTAVIOUS QUANTRELL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ADAMSON, JAMES JAMAL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JONES, JESSICA JOYCE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
JORDAN, WILLIE OSCAR - BURGLARY 1ST DEGREE
TYLER, RAYJON AMERE - VIOLATION OF CITY ORDINANCES, Ordinance / Scattering of Refuse, Littering, Advertising
ZOLLER, JOHN WILLIAM - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
BECK, EDWARD LAWRENCE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BRUNSON, BRENT RASHAD - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
WARD, JAMISON DAMAR - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
GOFF, JAMES ALFRED - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
FORE, SHAWN T. - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, VIOLATION OF PARAPHNELIA
WINANS, TARA LYNN CARNAHAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MILIAN, CHADWICK MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
RICHARDSON, JULIA JEAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, CHILD ENDANGERMENT
GORE, CHADWICK JEREMIAH - CONTEMPT OF COURT
HOWARD, WILLIAM ANTHONY - CONTEMPT OF COURT
ALLEN, JESSE EUGENE - CONTEMPT OF COURT
HARDIE, PORTIA SHENELLIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CAMPBELL, COURTNEY BROOKE - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
STEVENS, BILLIJEAN NMN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LUMPKIN, LAUREN ASHLEY - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
WEEDE, BRIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS)
TARPLEY, STEPHEN ANDREW - SIMPLE ASSAULT AND BATTERY
FLETCHER, JACOB AARON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
KULESA, JULIA DENISE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HAMMOND, DALE ALLEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, FUGITIVE
PEAVY, RODNEY WAYNE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WARD, KRYSTAL PAMELA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO SC DL
SLONE, ELIJAH EUGENE - IMPROPER TAILLIGHTS, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, VIOLATION OF BEGINNER’S PERMIT
KINARD, JESSICA BROOKE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
GILL, JEFFREY AARON - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
PARISH, JOHN KEVIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HARDEE, COREY RANDALL - DISORDERLY CONDUCT