Mugshots, Jan. 4

GILES, RACQUEL MONAE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
KIDD, JANET BRIDGETTE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
MCDONALD, SANQUAN LEMAR - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
MARLOWE, BRIDGET SHAWN - CONTRABAND, FURNISH. OR POSS., COUNTY OR MUNICIPAL PRISONS PROHIBITED, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BECKMAN, LORENZO NMN - DISORDERLY CONDUCT
STONE, NICKY CHRISTOPHER - LARCENY UNDER $2,000
DURHAM, STEVEN DEYANE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
COKER, DYLAN CHRISTOPHER - FAILURE TO OBEY SUMMONS, MAGISTRATE’S COURT
COLE, JAMES GARFIELD - POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
MORRIS, FRANKLIN ANTOINE - ATTEMPTED MURDER
RINGER, BRIAN LEE - VIOLATION OF PROBATION
BEASLEY, MICHAEL TODDY - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), CONTEMPT OF COURT
SHEPHERD, DONALD EUGENE - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, ATTEMPTED MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
VEREEN, REGINA HARDEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MADDOX, MARK ANTHONY - FAILURE TO APPEAR, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
GAUSE, JOE DETRELL - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, IMPEDING FLOW OF TRAFFIC
SMITH, GREGORY ENRIQUE - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
ROESCH, PAUL THOMAS - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
BRIDGES, JONATHAN RICARDO - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
PHILLIPS, CODY AUSTIN - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
BONNER, CATHERINE ROSE - FORGERY LESS THAN 10,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BUTLER, BROOKE PATRICIA - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
RICE, TIONNA CLARA - SIMPLE ASSAULT
OWENS, BURNETT JASON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RUBY, JEFFREY JOHN - FUGITIVE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BUTLER, VONE CECILE - SHOPLIFTING
EVANS, DESIRAY DONYELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DAVIS, DWAYNE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WARD, RAY MICHAEL - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, Vehicles required to be registered and licensed., IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED
GOWANS, ANTONIO DEQUAN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)