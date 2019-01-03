Mugshots, Jan. 3

KOWALEVIOCZ, HEATHERMARIE LYN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SMITH, SABRINA DANIELLE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WALTERS, ROBERT LEE - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
MAYS, JAKE ALLEN - FUGITIVE, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
JACKSON, AVERY MAURICE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BOSSMAN, BRITTANY MICHELLE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
WEEKS, BUDDY EDWARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
HOLLAND, BERNA DEAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
POTTS, TIMOTHY PAUL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BENNETT, HAKEEM TEQUAN - ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER
WHITE, ANTIVON M. - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HASELDEN, TROY LEMAR - RECEIVING STOLEN GOODS $10,000 OR MORE
KENNEDY, MARIE ELIZABETH - ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER
BARBER, ATTICUS MCNEILL - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
WALTERS, THOMAS JAMES - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
SAWYER, CHELSEA LYNN - SHOPLIFTING, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
SOUTHARD, JOSEPH ANTHONY - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ROBINSON, ADRIAN MARCUS - FAILURE TO OBTAIN LICENSE, PERMIT, STAMPOR TAG, FAILURE TO OBTAIN LICENSE, PERMIT, STAMPOR TAG, FAILURE TO OBTAIN LICENSE, PERMIT, STAMPOR TAG
KOCHAN, NEIL - Ordinance / Breach of the Peace
JONES, GREGORY LASHUN - FAILURE TO APPEAR, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
GAMBLE, EDWARD JOSEPH - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, DISORDERLY CONDUCT
DUNKLE, DANIEL JOSEPH - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
YATES, JENNIFER KELLEY - SHOPLIFTING
MCSHANE, JOHN FRANCIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
GRATE, BRYAN LEVERN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CORLEY, RICCARDO LAMMURIUS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CRIBB, JOSHUA RAY - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
CASTO, MEAGAN ANGELISE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HYMEL, GARRET LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KOHLER, GABERIEL ROBERT LOUIS - CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR