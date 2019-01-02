Mugshots, Jan. 2

PUGH, LONELLE JASON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
STURDIVANT, MAZAR NATHANIEL - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
BROWN, SAMUEL IVAN - RECKLESS DRIVING, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
FAULK, KABRIAN JARELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CANTRELL, PRESLEY LEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MALCOLM, BRETT ASHTON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
VALENTI, JENNIFER ANN - SHOPLIFTING
HAYES, APRIL RENEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HOLMES, SHAMARAY ROCKEL - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON
HARRISON, LUKE MALACHI - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SMITH, TORY CHRISTINE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BIRT, DAVID - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
WHITE, HERMAN BRIAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Weapons - Discharge of Firearms, Slingshots, Air Rifles, Explosives, etc., MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
FLOYD, ANGELA DARLENE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
TILTON, DLANOR PHILLIP - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
WALKER, STEVE ANTHONY - SHOPLIFTING
SMITH, TRACY LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DILORETO, JESSICA MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE