Mugshots, Jan. 1

HUNTZICKER, STEFAN JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JACOBS, TROY LERAND - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
BARNES, JAQUAN DUVALL - ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED ARMED ROBBERY, CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
VEREEN, JEREMY ANTWAIN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
WILLIAMS, MARVIN - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
DELP, STEVEN LONDON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
RUSSO, LEONORA ANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
COX, KEVIN NMN - SHOPLIFTING
REECE, HENRY CARSON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DRAPER, SALVATORE EUGENE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GARICA, FEDERICO MARTINEZ - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
GONZALEZ ZUNIGA, OSCAR - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
DRINKWINE, CHERYL - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
TODD, ANDREA CONSTANCE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
AUSTIN, CRYSTAL GALE - FAILURE TO APPEAR
MULLIS, KELLEY RITA - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG,2ND OFFENSE
BEATY, MICHAEL CORNELIUS - IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED
BAXLEY, NICHOLAS REED - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GORNELL, DANIEL ROY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PINKOWSKI, STEPHEN JOHN - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
SHERMAN, ROBERT WILLIAM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Loitering
REID, ANGELA RENE - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
JOHNSON, MELEEK Z - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
GERALD, SAVANNAH CATHILYN - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
VEREEN, MICHAEL RAHEEM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
KETELSEN, TREVOR ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
EVANS, ROBERT THOMAS - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSSESSION OF LSD, FIRST OFFENSE
SMITH, STEPHANIE LYNNE - POSSESSION OF ECSTACY METHYLENEDIOXYMETHAPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
BROWN, LORIE MARLEAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
DELMAR, SANDRA LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HOLDEN, PATRICIA LYNN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BUTLER, CIARA DENISE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
OSBORNE, ERICA LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION SEAT BELT LAW
WASHINGTON, BOBBY LORENZA - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
ADAMS, CAROLYN RENEE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
HICKEY, LEE ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
VICENTE HERNANDEZ, NOEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, VIOLATION SEAT BELT LAW, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
SEQUEYRA CHIRINOS, BRAYAN - TRAFFIC/FAILURE TO YIELD RIGHT-OF-WAY, NO DRIVERS LICENSE
WYATT, CLAYTON TRENT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
KING, BASHAWN JAKEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
BRITTON, MONTE KAREEM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., CARELESS OPERATION
SCHALLMO, AUGUST TULLIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MUSTERT, PHILIP GERARD - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
FAULK, KABRIAN JARELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JOHNSON, ANDOL GEORGE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MACK, JOAN ELIZABETH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, FAIL. TO RETURN DRIVER’S LIC. AFTER NOTICE OF SUSP., CANCELLATION OR REVOCATION, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILING TO USE HEADLIGHT WHEN REQUIRED
NORMANNS AREVALO, MELVIN RONALDO - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
RHYNE, BRANT SAMUEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
DIRENZO, KIREESE MOSHAE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HANNAN, RYAN MARK - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HOUGH, IAN PATRICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MILLER, BRENDA MICHELLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TRAHEY-ROMANUK, GINA MARIA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, PEDESTRIAN DRUNK
BROWN, BRANDON ANTHONY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
BULLARD, CALEB JOEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ANDERSON, MARY BETH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TORRES, KIMBERLY ELIZABETH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MERRILL, KENNETH THOMAS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RODRIGUEZ AYALA, GISELL MARIA - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
HILL, JAMES MICHAEL - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BIRKWIESER, PETE NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WATSON, CHANEL ARLETTE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
SYLVA, CURTISS LYNN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
PUGH, LONELLE JASON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
SIMPSON, WHITNEY LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL