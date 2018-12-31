Mugshots, Dec. 31

SPAIN, KEMETHA ANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BOYD, HENRY DALE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GRISSETT, KELLY RICHARDSON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
CORDELL, CORTNEY KRISTINE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SPIVEY, JASON ADAM - NO DL IN POSSESSION, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
EAGAN, JESSICA M. - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
EDWARDS, DANIEL ANDREW - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
VEREEN, MAURICE QUINTREL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05)
TIDWELL, KAYLA MARIE - NO DL IN POSSESSION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DANIELS, KEITH J - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MARTIN, JARED MICHAEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR
ARTHUR, FRANK JR - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ARTHUR, RONDA SELLERS - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
RAMIREZ NIETO, NAYELI KARINA - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
OWENS, STEVEN CHRISTOPHER - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BENNETT, THOMAS SAM - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
BURNS, BRANDON VINCENT - FAILURE TO APPEAR, Ordinance / Loitering
COHEN, GEORGE CANNON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
COCHRAN, JAMAR DAITRELL - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ANDERSON, TAYLOR CODY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, WINDOW TINTING, SUNSCREENING, INSTALLATION, SALE/ CERTIFICATE VIO. CONSUMER
NEWSOME, ALEXANDER RAMSEY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BRIDESON, JAMES ALBERT - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
CAMPBELL, MATTHEW RAEFORD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PAGE, MITCHELL DRAKE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
SOKOLOVSKIY, MAXIM NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SMALL, GEORGE EDWARD - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
FLUDGATE, AUSTIN DENISE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA