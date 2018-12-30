Mugshots, Dec. 30

BAKER, JAMES ASHLEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCALLISTER, JENNIFER RACHEL - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
GOODYEAR, JOHN DALE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
MUNSON, LEAH MARIE - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
DUBEY, DELTA - Ordinance / Trespass
PEREZ LOPEZ, RAYMUNDO - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
MCCULLOUGH, NADIA LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MEEKS, LISA MICHELLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FERRANTE, CRAIG MARTIN - DISORDERLY CONDUCT, DRIVING UNDER SUSPENSION
SMITH, BENJAMIN ISAAC - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
RUCKER, CALEB JAMAR - BURGLARY 3RD
MORANT, BRYAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BECK, EDWARD LAWRENCE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
MUNGAL, FABIAN BASIL JAHKEEM - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WOOD, MELISSA ANN - DISORDERLY CONDUCT
HARRELL, JACOB WESTON - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MARSHALL, DEREK BRUCE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PFEFFERKORN, PAUL - BURGLARY VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
LITTLE, SHY KYM TAMMAND - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
MCCRAY, MACK AUTHOR - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WILLIAMS, ENRICO PAUL ANTHONY - Ordinance / Shoplifting
ASHE, JUANITA H. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
BLANKENSHIP, MICHAEL ANDREW - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SCROGGS, KINSEY LAUREN - DISORDERLY CONDUCT
WOOD, TIFFANY JO - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MENDIZABAL-AVENA, JOSE ALFREDO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY
CORREA-GUTIERREZ, HUMBERTO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
JORDAN, JAMES EDWARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CONYERS, MICHAEL - TRESPASSING AFTER NOTICE
FELDER, TYRONE NMN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
GRANT, TRACY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE