Mugshots, Dec. 29

NEUBER, KAYLEE MORGAN - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
FAYSON, KEVIN DANIEL - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
CORNELL, NANCY LYNN - Ordinance / Trespass
COOK, BRIAN KEITH - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
LOVE, ERIN ASHLEY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
DAVIE, ELVIRA LEAH - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., TO MANUF,DISTR,DISP,OR POSSESS W/INTENTTO MANUF,DISTR,DISPENSE A CONTRLD SUBST.
FLOYD, CAROLYN JACKSON - Ordinance / Trespass
CLYMER, ADAM CHRISTOPHER - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
MAHFOUD, HOLLY ANN - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
PATE, MATTHEW RANKIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
UNDERWOOD, WILLIAM CHRISTOPHER - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
WARING, JUSTIN DEVONTE - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, OPEN CONTAINER
LOVE, ROBERT ALAN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
LUPIEN, PATRICK JAMES - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
DOUGLAS, KRISTIANNA - UNLAWFUL USE OF 911, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DAVIS, LAFON HENSLEY - DRIVING UNDER SUSPENSION
SMITH, KEITH LESTER - SHOPLIFTING UNDER $2,000, VIOLATION OF PROBATION
ALSTON, SEDINA CHARICA - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
ARTHUR, TANEKIA LASHAWN - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
JONES, RAYVON LEE - ATTEMPTING TO DEFRAUD SC LOTTERY
MARSHALL, BRANDON ROYLEE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
THOMAS, ROBERT - KIDNAPPING, BURGLARY 1ST DEGREE, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, KIDNAPPING, ENTERING BANK, DEPOSITORY OR BLDG AND LOAN ASSOCIATION WITH INTENT TO STEAL, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER
DAVIS, SOLAR CHASE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LUNNON, BRANDON DE’ANDREA - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
FERRANTE, CRAIG MARTIN - DISORDERLY CONDUCT, DRIVING UNDER SUSPENSION
RIVENESS, NATHANAEL DAVID - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KEITH, PARADISE ALLAZIA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
NORRIS, SHAUN BRYAN - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
BELLAMY, GLENDA - PEDESTRIAN DRUNK
WARD, JACOB LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WATTS, TYLER MACE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
SHACKELFORD, LARRY KEVIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
EL-DEEB, ROBYN JUANITA MONTEGOMERY - LARCENY UNDER $2,000
TADLOCK, MADISON ANNIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ARD, CHRISTOPHER MELTON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BARR, RONALD JAMES - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT
HUMES, ABDUL TUPELO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SPAIN, KEMETHA ANN - Ordinance / Trespass
ARD, CHRISTIAN MELTON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PERRY, SHAWNTE LAMAR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE