Mugshots, Dec. 28

BECK, EDWARD LAWRENCE - PEDESTRIAN DRUNK
PHILLIPS, STEVEN TYLER - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
SMITH, LAVERN - FAILURE TO APPEAR
PRATER, DANIEL ROBERT - DRIVING UNDER SUSPENSION, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
KENWORTHY, TERRY CHAD - SHOPLIFTING, FUGITIVE
MONHEIM, DAVID J. - ORDINANCE/FAILURE TO PAY FOR TAXI SERVICE, ORDINANCE/FAILURE TO PAY FOR TAXI SERVICE
RYDER, LINDA DARLENE - DRIVING UNDER SUSPENSION, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, NO LICENSE TAG LIGHT
PETERSON, CHARLES STUART - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
SINGLETON, ANTINIO RICHARD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
OWENS, SABRINA LEE - MALICIOUS INJ. TO ANIMALS, PERSONAL PROP., VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5000
MCCLARY, LEON ALLEN - FAILURE TO APPEAR
VEREEN, KRISTY LYNN - Ordinance / Trespass
BOYD, STEPHEN VERNON - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
HOWELL, JOSEPH FRANK - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
JOHNSON, DARL KENDRICK - Ordinance / Weapons - Discharge of Firearms, Slingshots, Air Rifles, Explosives, etc.
SIMMONS, CHRISTOPHER JAMES - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WALTERS, ASHTON EUGENE - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
GAMBOA ROSARIO, OMAR - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
GORE, JORDAN ESAU - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
CLARKE, DYLAN JAMES - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SHEFFIELD, THOMAS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ELLEBY, LEXINGTON JAMAL - RECKLESS DRIVING, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
ISRAEL, JHANNA ME’CHELLE - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
WHITE, MAUNIE JAMES - OPEN CONTAINER
HENSON, BONNIE JOHNSON - SHOPLIFTING UNDER $2,000
TAYAO, RYAN ADAM - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
MCLEMORE, HOLLI CHRISTIAN - DISORDERLY CONDUCT
CATOE, JAMES CHADWICK - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
RAMIREZ, DANIEL KAELOB - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LEWIS, ANTONIO JEROME - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE