Mugshots, Dec. 27

SMITH, WAYNE SLYVESTER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ARNETTE, EDWARD JAMES - Ordinance / Weapons - Discharge of Firearms, Slingshots, Air Rifles, Explosives, etc.
FREDERICK, ANGELA MARIE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BENDER, JOHNN WILLIAM - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE, Ordinance / Sleeping in Motor Vehicle
HIPPOLITE, EMMANUEL TMANO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
KZAZ, TONY ALLEN - Vehicles required to be registered and licensed., DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed.
SULLIVAN, EMILY KATRINA - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
OESE, NOEL KRISTEN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
HARDIN, ALEXANDRIA BRACEY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HARTNETT, CHRISTOPHER RAYMOND - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, UNLAWFUL OPERATION OF UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, ALTERING VEHICLE LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
BURCHETTE, TRAY ALLEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CLINE, DAVID GUY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
MASI, BRIAN FRANCIS - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
DORSEY, DARRIN EUGENE - DISORDERLY CONDUCT
RICHARDSON, BRODY SQUIRES - RECKLESS DRIVING, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
BOULTER, CARSON LEE - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
JUDE, ANDERSON MICHAEL - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION, HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
MORRIS, LISA MARIE - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
CARROLL, AMANDA MAE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
CANNON, ROBERT RACHER - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
BROMELL, AKIIBA LEE-DAMYLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
FRY, MARK DELEAU - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO LICENSE TAG LIGHT
MARKS, JEFFERY O. - SHOPLIFTING
CARRANZA, VICTORIANO GORGE - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
BENNETT, DEREK JOSEPH - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
COFFMAN, ROBERT JAMES - SPEEDING IN A REDUCED SPEED ZONE, DRIVING UNDER SUSPENSION
BACKLUND, CARL ERIC - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LAWSON, SHERRIE ILENE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TODD, JONATHAN MCNEIL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
CARR, BRANDON - DISTRIBUTION OF ECSTASY - 3RD & SUBSEQ., TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 3RD OR SUB. OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 3RD OR SUB. OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 3RD OR SUB. OFFENSE, PWID MARIJUANA, 3RD & SUBSEQ., TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 2ND OFFENSE
JOHNSON, JOHN JACOB - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BOYD, JESSICA LOREN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)