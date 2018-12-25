Mugshots, Dec. 25

LILLY, FRANKLIN DAVON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
SEIGLE, LATRICA NICOLE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
ALFORD, ERICK FONTRAIL - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
BOYLES, TIM WESLEY - OPEN CONTAINER, SHOPLIFTING, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ALTMAN, BRENNAN SPENCER - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
RUSSO, SEAN ANTHONY - FAILURE TO OBTAIN LICENSE, PERMIT, STAMPOR TAG, FAILURE TO OBTAIN LICENSE, PERMIT, STAMPOR TAG
ROBERTS, JAMES ALLEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
SMITH, TERRENCE CHRISTOPHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
COOK, SHANE WESLEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LIETTE, JESSE RYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
MENDOZA ULLOA, IVAN ANTONIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
VILLA, JESUS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MERRITTS, MICHAEL DESMOND - SHOPLIFTING UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
HERBIK, JUSTIN STEVEN - LARCENY UNDER $2,000
DAVIS, MICHAEL DEAN - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
RIGGS, TIMOTHY - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
BRYANT, KOBY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MATHEWS, JESSICA LYNN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, OBTAINING GOODS BY FALSE PRETENSE UNDER $2000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
KAUFMAN, MARK ANDREW - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
LEWIS, KURT WILLIAM - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CUEVAS, MARK ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME
BITT, ANDREW NATHAN - WMA VIOLATIONS, HUNTING WITHOUT LICENSE IN POSSESSION, RESIDENT
EDENFIELD, CHARLES MICHAEL - FUGITIVE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION