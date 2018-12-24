Mugshots, Dec. 24

PRYOR, JUNIOR PRESTON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCKENITH, ZACKERY HARRISON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
JOHNSON, DALE WAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
JOHNSON, LAUREL JEAN - Ordinance / Breach of the Peace
PATINO SOTO, LUIS MIGUEL - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SMITH, JOHNNY DALE - DISORDERLY CONDUCT, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
HAGER, KARL WILLIAM - SHOPLIFTING, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
WASHINGTON, FYQUISE CARTER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SANTOS LORENZO, JOSE - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
JACKSON, ERIC DEVRON - SHOPLIFTING
WALTERS, DELTON DELANO - OPERATION OF UNSAFE VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ.
DAVIS, SOLAR CHASE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
JENKINS, NAYSHAWN LAMONT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
VEREEN, PAUL NMN - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
COOPER, ANTONIO SHERMAINE - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE
TUMBLESON, MATTHEW DOUGLAS - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
GOSNELL, LISA MICHELLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FURR, AMBER NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SUAREZ, YVONNE LIVINGSTON - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
HENRY, KECIA NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MADDI, DAVID AARON - RESISTING ARREST
MCCLEOD, LERON MONKE - VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
HENRY, JOHN HARRY - VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION
RAY, LAKIKIA BROWN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SULIOT, JOHN EDWARD - Ordinance / Trespass
MARTIN, CHARLES FRANCIS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MOULTRIE, CURTIS RASHAWN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
FISHER, JOSEPH COLBY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SHAFER, AMBER LYNN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BELTER, RACHELL JEREMIE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
WOODBURY, KENDRICK DEONDRE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
SMITH, TYLER DAINE - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
GRALEY, TIFFANY ANN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), FAIL TO DISPLAY VEHICLE LICENSE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
GRANT, REGINALD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
EADDY, ROBERT D. - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 2ND OFFENSE
LAHBABI, MOHAMMED - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Failure or refusal to comply with any lawful order or direction or to obstruct or evade or interfere with any officer enforcing the provisions of this chapter
SCHULTZ, ALEXIS NICOLE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
T HART, TAVEN ROOSEVELT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE