Mugshots, Dec. 23

JOHNSON, DAMIEN OBRIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
THOMPSON, MICHAEL WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
NESBITT, TERRY TERMAIN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
PAIGE, CHRISTOPHER ONEIL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
PAGE, CRAIGERY BRANDON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CASTILLO, JANELLE LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CARNES, ROBERT FRANK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SMITH, MIKIAUHN MAQUAN - HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT, FALSE INFORMATION TO POLICE
FISHER, MEGAN ANNE - FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONYVIOLATION
GRANT, PAUL WESTLEY - TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 1ST OFFENSE
BYRDE, GRAHAM CAHILL - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
LYNCH, JENNIFER LYNNE - Ordinance / Shoplifting
WALKER, PAUL JAMES - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
CHESSER, JASAIH JAHEIN - PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 2ND DEGREE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
CROSS, BREASIA TAKERIA - ACCESSORY TO A FELONY - BEFORE THE FACT, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., ACCESSORY TO A FELONY - AFTER THE FACT, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MCGOWAN, DOUGLAS CRAIG - Ordinance / Trespass, Ordinance / Possession or Consumption of Alcoholic Liquors, Beer or Wine Prohibited on Beach, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MERCEDES, OCTAVIO ISAIAH - FUGITIVE
DEREEF, DAMIAN ANTWAN - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., OPERATING UNINSURED VEHICLE
NORRIS, CHRISTOPHER MICHAEL - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
VALLEJO MUNOZ, JAIME OMAR - Ordinance / Open Container of Alcoholic Liquor, Beer or Wine on Beaches Prohibited, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
CALLOWAY, ANTHONY JEROME - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LONG, SHELBY REED - PURCHASE OR POSSESSION BY MINOR, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SUAREZ, YVONNE LIVINGSTON - OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
FEX, JEREMY MICHAEL - FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 1ST OFFENSE
PHILLIPS, STEVEN CHASE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PEREZ, ROBERTO NMN - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
PHILLIPS, BRANDON MITCHELL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CLARK, CHARLES JOHN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
LAWRENCE, ANRHONY WILLIE III - SIMPLE ASSAULT
BULLARD, GWENNA DENISE - RECKLESS DRIVING
TEMLIN, HARLEY MARTIN - Illegal graffiti vandalism; penalty; removal or restitution
DARBY, CRAIG JAMEIL - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISOBEYING A POLICE OFFICER, BURGLARY 1ST DEGREE, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., PWID ECSTASY - 3RD & SUBSEQUENT, FELON IN POSSESSION OF A FIREARM
SMITH, TYLER DAINE - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
DAVIS, JAQUAN YAMAR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS