Mugshots, Dec. 22

WOOD, MARY ELIZABETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCCRAY, SHA-RAH DESHAWN - DRIVING UNDER SUSPENSION, RECKLESS DRIVING, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, CONTEMPT OF MAGISTRATE’S COURT
JENERETTE, DONNIE NMN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
THURM, MELISSA - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BRACKETT, MARY PEARLE - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11)- FIRST DEGREE AFTER 6/1/05)
TOMAH, MARIE E - DISORDERLY CONDUCT
THIELE, JOAN TOBIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RANDALL, JAQUAN KYREE - FAILURE TO APPEAR
FRINK, KADIESHA YODELLA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
RANDLE, KAYLIE SANDRA - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, POSSESSION OF HEROIN 2ND OFFENSE
WATTS, JOSEPH BRIAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
GREEN, TIYANNA AMANI - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
CHEN, KAI - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
ELLER, AMISHA NICHOLE - POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05), SHOPLIFTING 3RD OFFENSE OR MORE
KEITH, KEENAN ABOOLA - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY
SHERMAN, CIERA NICOLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATION OF UNSAFE VEHICLE
CLARKE, DYLAN JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KIDD, JANET BRIDGETTE - RESISTING ARREST
WOODRUFF, HARRY LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MCCRAY, STEPHANIE MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
SHERALD, RHODNEY LOUIS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
DELACRUZ, LINDSEY BARNES - VIOLATION OF PROBATION
GAMBLE, MARY KATHERINE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BEEBE, LAURA LYNN - OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
LEE, JANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SIMMONS, DAQUAN JAMAL - HOMICIDE BY CHILD ABUSE 20Y TO LIFE)
EDGE, DEWAYNE LAMONTE - CONTEMPT OF COURT
WILSON, JOHN NMN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 3RD OR SUB. OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DISORDERLY CONDUCT
COX, LINDSEY JOSEPH - FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY
BRYANT, CHARISMA ECLIA - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
FRENCH, LAVITRA MARTINA - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ.
BROWDER, SARA BETH - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
JOHNSON, DAMIEN OBRIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
THOMPSON, MICHAEL WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
PAIGE, CHRISTOPHER ONEIL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
PAGE, CRAIGERY BRANDON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CASTILLO, JANELLE LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CARNES, ROBERT FRANK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SMITH, MIKIAUHN MAQUAN - HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT, FALSE INFORMATION TO POLICE
BROWN, FAITH LANYECE - DISORDERLY CONDUCT
DAVIS, JOHNNY DURHAM - NEGLECT OF VULNERABLE ADULT
HEMINGWAY, TOMMY DIMITRI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Vehicles required to be registered and licensed., Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
BENSON, PAUL ALLEN - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
SINDELDECKER, TAWNYA MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PAPOUTSIS, CECILIA KATINA - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
REECE, HENRY CARSON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HOLLINGSWORTH, SAMUEL KEVIN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CLARK, CHARLES JOHN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MICHAEL, DOUGLAS EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WHITE, TYWONDA TAMEKA - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
HENRY, DAVID DONELLE - RESISTING ARREST, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, SHOPLIFTING 3RD OFFENSE OR MORE
GRANT, TRENTIN RAYNARD - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MACK, MARY FRANCES - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
KHAN, JAHANGER YAQUB - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000